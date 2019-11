Hamilton sinds Duitse GP weer op pole: “Hebben nooit opgegeven”

De laatste pole van Hamilton dateert alweer van de GP van Duitsland. Na die elfde ronde in het kampioenschap volgden louter poles voor Verstappen (2 keer), Charles Leclerc (5), Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. Het was dus alweer even geleden voor de Brit, die zich in Amerika tot kampioen kroonde.

Voor Hamilton voelde het dan ook bevrijdend om de pole te pakken. “We hebben hier zo lang op moeten wachten”, zei hij na de kwalificatie. “We bleven er maar voor strijden. Maar de coureurs om ons heen hebben het ook gewoon heel goed gedaan”, complimenteerde hij de concurrentie. “Het was dus aan mij om me te focussen op wat ik moest doen.”

Dit lukt, al leek Bottas zaterdag nog lange tijd de snelste Mercedes-rijder. Hoewel hij geen concurrentie was voor Hamilton voor pole, door een gridstraf, voelde de Brit dat er nog werk aan de winkel was om de Fin te verslaan. “Gisteren was een moeilijke dag voor mij, dus ik moest me vannacht echt oprichten en terugkomen om vandaag met de engineers de auto op orde te krijgen.”

Gevraagd door Paul di Resta of Mercedes ooit opgeeft antwoordde Hamilton: “We geven nooit op. Er is ook altijd ruimte voor verbetering. We zijn tijdens het hele jaar ook blijven groeien. Als ik puur voor mezelf spreek, is veel gebeurd in de laatste wedstrijden. Om het seizoen met een pole af te sluiten, wat lang geleden is, is heel fijn.”

Naast Hamilton op de eerste startrij staat dus niet Bottas maar Verstappen, net als twee weken eerder in Brazilië. Gevraagd of Hamilton weer uitkijkt naar een gevecht met Verstappen antwoordde de zesvoudig wereldkampioen: “Dat zou leuk zijn ja. Ik denk wel dat we er nu iets beter voor staan. Natuurlijk is Max nog steeds goed bezig, dus ik kijk ernaar uit om tegen hem te strijden.”

