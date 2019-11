Leclerc baalt van nieuwe Ferrari-misser: "Mag ons niet overkomen"

Door de gridstraf van Valtteri Bottas mogen beide Ferrari's zondag wel op de tweede startrij plaatsnemen. Daarmee valt de schade nog mee, al blijft overeind dat de Scuderia een moeizame kwalificatie achter de rug heeft. Vettel begon de beslissende tijdstraining al weinig positief met een onbedoelde donut op start-finish. De Duitser werkte Q2 vervolgens op softs af, waardoor hij morgen ook op die compound moet starten. Een merkwaardige keuze, aangezien alle rekenmodellen een extreem hoge slijtage voorspellen en zo een pitstop in de eerste tien ronden voorschrijven.

Tot zover de malaise bij de viervoudig wereldkampioen, die in Q3 bleef steken op een vijfde tijd. Niet best, maar ook aan de andere kant van de pitbox verliep het niet vlekkeloos. Zo werd Leclerc in de slotfase van Q3 erg laat naar buiten gestuurd en miste hij daardoor zelfs zijn laatste run. De Monegask ging zelf ook niet helemaal vrijuit door veel afstand te houden ten opzichte van zijn voorganger (Vettel) en zag zo ineens het zwart-wit geblokt. "Dat was doodzonde", toont hij zich teleurgesteld in gesprek met Ziggo Sport. "We moeten de situatie goed analyseren, want dit mag ons niet nogmaals overkomen. We moeten echt zorgen dat we niet meer in dergelijke situaties belanden", ziet hij Ferrari vaker aan verkeerde kant van de (tactische) streep acteren.

"Ik wil het helemaal niet hebben over 'wat als'. Maar goed: de eerste run in Q3 was best wel positief te noemen en er zat zeker nog meer in het vat van mijn kant. Ik weet niet of het voldoende was geweest om alles samen te brengen, maar we hadden zeker wel potentie om het beter te doen." Leclerc gaat daarmee wel voorbij aan het feit dat Ferrari sowieso enorm worstelt in de derde sector van het Yas Marina Circuit. Het chassis van de SF90 kan nog altijd niet wedijveren met dat van Mercedes en Red Bull, waardoor de Ferrari-coureurs gemiddeld zo'n halve seconde verliezen in het bochtige deel van de omloop.

Hoe Ferrari het aerodynamische pijnpunt wil verhelpen: