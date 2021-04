Verstappen fysiek in ‘beste vorm ooit’ begonnen aan seizoen 2021

Verstappen werkt sinds begin 2020 samen met Scanes, nadat hij in de voorgaande jaren telkens kon rekenen op de steun van performance coach Jake Aliker. Ten tijde van de bekendmaking vertelde de Nederlander al dat zijn trainingsschema hierdoor enigszins op de schop is gegaan, doordat iedere trainer een eigen aanpak heeft en zijn eigen oefeningen gebruikt. Toch lijkt Verstappen qua fysieke gesteldheid profijt te hebben van zijn overstap naar een nieuwe performance coach en Scanes ziet dat ook zo, hoewel hij weet dat de bijzondere omstandigheden van het moment daarbij ook een grote rol hebben gespeeld.

“De lockdown vanwege COVID-19 is voor ons ook nuttig geweest, voor zover je daar tijdens een pandemie van mag spreken”, vertelde Scanes aan Verstappen.nl. “Het zorgde ervoor dat wij minder reisden en er minder media- en marketingverplichtingen waren. Daardoor hebben we een flinke periode kunnen trainen voorafgaand aan het seizoen, wat in andere jaren wellicht niet mogelijk geweest zou zijn. Max is, denk ik, in de beste vorm ooit aan een seizoen begonnen.”

Tijdens het F1-seizoen draaien de trainingen van een F1-coureur vooral om het onderhouden van de fitheid en tussen back-to-backs wordt er maar weinig hard getraind. De belangrijkste fase voor de opbouw van conditie en fitheid is dus de aanloop naar het nieuwe seizoen. “In het voorseizoen zijn het zes à zeven weken, met ongeveer zes trainingssessies per week”, aldus Scanes. “Gewoonlijk een paar dagen met twee trainingssessies en een paar met één, met zo nu en dan een vrije dag.” Het is dan ook enorm belangrijk dat een coureur zo fit mogelijk aan de start van het seizoen verschijnt. Is een coureur niet fit genoeg, dan kan hem dat veel kosten.

“Het is belangrijk om fit te zijn. Zo niet, dan kan het je tijd op de baan kosten”, zei Scanes, die daarbij opmerkt dat het andersom niet direct geldt: “Maar als je heel erg ontzettend fit bent, gaat dat je in de auto geen tijdswinst opleveren. Je hebt een mate van fitheid nodig, omdat je anders op een gegeven moment minder gaat presteren. Als in de laatste ronden van een race vermoeidheid optreedt, gaat dat je mentaal beïnvloeden en kan dat gevolgen hebben.”