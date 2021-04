Het streven om klimaatverandering tegen te gaan heeft ook de nodige gevolgen voor de internationale autosport. Daarom hebben Todt en de FIA ambitieuze plannen opgesteld om in alle lagen van de sport, maar ook op de openbare weg de uitstoot van schadelijke stoffen naar nul terug te brengen. Vooralsnog wordt daarbij vooral ingezet op elektrische aandrijving, zoals in de Formule E en vanaf 2022 ook in het World Rallycross gebruikt wordt. Toch ziet Todt elektrificatie niet als de enige manier om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

“Niet helemaal, maar alle autosport moet naar nul uitstoot gaan”, antwoordt Todt op de vraag of elektrificatie de enige geschikte manier is om de uitstoot terug te dringen. Het is volgens de Fransman ook goed mogelijk om de uitstoot fors te verlagen door iets te doen aan de brandstoffen. Dat is het pad wat de Formule 1 gaat betreden, want daar moet vanaf 2025 met e-fuels gereden gaan worden. Op dit moment vinden de ontwikkelingen vooral in de hogere klassen plaats, maar daar moet volgens Todt verandering in komen. “We waren pioniers met de hybride krachtbron in de Formule 1 en we hebben de Formule E. Maar hetzelfde moet ook gebeuren in rally’s en toerwagenkampioenschappen. Geen enkele categorie kan ontsnappen aan dit gedeelde lot.”

Daarnaast houdt de FIA ook de ontwikkeling rond waterstof-motoren goed in de gaten. Zo werken Red Bull en Oreca al samen aan de ontwikkeling van een Le Mans-bolide met een waterstof-motor, waarvoor mogelijk in 2024 al een aparte klasse komt in de befaamde 24-uursrace. Ook voor de F1 wordt er gekeken naar de mogelijkheid om in de toekomst met waterstof te gaan rijden, hoewel dat voor de nieuwe reglementen van 2025 waarschijnlijk te vroeg komt. Todt hintte er in Rome op dat de FIA binnenkort misschien wel met een aankondiging komt over waterstof. “Het is een heel interessante ontwikkeling van de technologie. Er zijn velen die eraan werken en de FIA gaat ook zijn bijdrage doen. We doen veel tests in onze laboratoria en zullen snel een aankondiging doen omtrent waterstof.”