Op die ranglijst staat Max Verstappen tweede achter Lewis Hamilton. Een puntje scheidt de rivalen. Mocht Verstappen komend weekend in Portugal voor Hamilton eindigen dan kon hij weleens voor het eerst in zijn carrière het kampioenschap aanvoeren. Niet alleen een mijlpaal voor Verstappen zelf, maar ook voor de Nederlandse autosport. Immers, nooit eerder leidde een Nederlander het klassement in de Formule 1, maar Verstappen is daar helemaal niet mee bezig, zegt hij op zijn eigen website. “Het is nog een lang seizoen en daar kijk ik niet echt naar. Ik probeer gewoon elke Grand Prix zo goed mogelijk te presteren. Dat is waar ik me op moet richten”, aldus Verstappen. “We hebben een positieve start van het seizoen gehad en daar ben ik erg blij mee. Hopelijk kunnen we dat volhouden.”

Ook vorig seizoen werd er in Portimao gereden. Verstappen beleefde in 2020 op het Algarve International Circuit een lastige Grand Prix die hij achter de beide Mercedessen als derde afsloot. “Het was vorig jaar moeilijk omdat er nieuw asfalt lag op Portimao, dus het was erg glad”, blikt Verstappen terug. "Hopelijk is dat nu beter. Ik kijk ernaar uit om daar weer te racen, want het is een geweldig circuit. Tot nu toe lijken we dit jaar competitiever dan vorig jaar, dus hopelijk is dat in Portugal ook zo.”

Red Bull maakte de afgelopen winter flinke stappen met een nieuwe Honda-krachtbron en een stabielere RB16B. Concurrent Mercedes daarentegen lijkt het dit seizoen juist moeilijker te hebben. Toch wil Verstappen niet spreken van een wisseling van de wacht in de machtsverhoudingen. “Zo zie ik het niet. Het is een continu proces van proberen om steeds dichter bij Mercedes te komen.”