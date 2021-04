Het grootste verschil tussen F1 en MotoGP volgens Davide Brivio

Brivio maakte in de winter de verrassende overstap van het Suzuki MotoGP-fabrieksteam naar Alpine F1. Zonder enige ervaring in de hoogste tak van de autosport ging hij aan de slag. De eerste twee races zijn inmiddels achter de rug. Brivio erkent dat hij flink moest wennen aan de gang van zaken in de Formule 1, maar geniet met volle teugen van zijn nieuwe uitdaging.

Gevraagd naar het grootste verschil tussen de Formule 1 en de MotoGP kwam Brivio met een opvallend antwoord: “Oké, dit klinkt misschien grappig maar het grootste verschil is de radio. Je staat constant in contact met de rijder. De race-engineer zegt steeds: doe dit, doe dat, wacht even et cetera. Dat is het voornaamste verschil. Voor de eerste race in Bahrein dacht ik nog: ‘Een race van 1.40 uur, of 1.45 uur, dat wordt een lange zit'. Maar het ging ontzettend snel, omdat je zo druk bent. Je bent continu aan het luisteren, controleren, analyseren. Dus het is ontzettend interessant, een geweldige ervaring.”

Tijdens de MotoGP-finale van 2020 kregen Suzuki-teammanager Brivio en de crew chief van de latere wereldkampioen Joan Mir een hartslagmeter om. Tijdens de race kwam deze hartslag regelmatig in beeld. Op de vraag of zijn hartslag in de Formule 1 of in de MotoGP hoger ligt tijdens een race, antwoordde de teambaas: “In de MotoGP is de hartslag veel hoger want je hebt geen controle. Zodra de race start, moet de rijder het helemaal zelf doen. Je gaat gewoon zitten en kijkt toe, meer kan je niet doen. Hier heb je continu contact, je zit bijna in die auto. Je bent veel meer onderdeel van wat er op de baan gebeurt. Je zit in elk geval niet gewoon te genieten. Je geniet wel, maar niet als toeschouwer. De radio was dus het voornaamste verschil maar nogmaals: interessant en spannend.”