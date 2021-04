'Zorgen bij Mercedes over vertrek Hodgkinson naar Red Bull'

Hodgkinson was 19 jaar lang in dienst bij Mercedes, het laatst als head of mechanical engineering op de fabriek van de zilverpijlen in Brixworth, bij High Performance Powertrains. In die rol heeft hij een enorme kennis opgedaan bij het team dat de laatste zeven seizoenen van de Formule 1 heeft gedomineerd.

Verschillende media in Duitsland en Italië melden dat de Engelse ingenieur al met zijn Mercedes-collega's zou hebben gesproken over zijn vertrek en zou hebben gepoogd om enkele collega’s mee te nemen naar Red Bull.

Dat team rijdt nu nog met Honda-motoren, maar de Japanners verlaten aan het einde van het jaar de Formule 1. Red Bull neemt dan de productie en ontwikkeling van de krachtbronnen in eigen handen en hoewel die motoren tot aan 2025 bevroren zullen worden, wil men de zaken in Milton Keynes groots aanpakken. Inmiddels is men dan ook begonnen met het optuigen van een eigen motoren-afdeling, Red Bull Powertrains (RBP) geheten. Hodgkinson moet als technisch directeur die afdeling gaan leiden en dat leidt bij Mercedes tot nervositeit, aldus onder andere de Corriere dello Sport. Volgens de Italiaanse krant ziet Mercedes een strategisch belangrijk persoon vertrekken en zal Red Bull dus alles te weten komen over de Mercedes-krachtbronnen.

Gardening leave

Hodgkinson mag nog niet direct aan het werk bij Red Bull. De Engelsman is gehouden aan het zogeheten 'gardening leave'. Dat is een regel in de Formule 1 die uitsluit dat topmedewerkers van teams van de een op de andere dag bij een concurrent in dienst treden en zo de laatste gevoelige informatie kunnen meenemen. In de regel duurt die overbruggingsperiode een half jaar, maar in het geval van Hodginkson zou het zelfs gaan om anderhalf jaar en zou hij pas eind 2022 bij Red Bull in dienst mogen treden.

De Mercedes-fabriek in Brixworth Photo by: Mercedes AMG