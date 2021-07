Op zaterdag werd er voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 een sprintrace gehouden om de startvolgorde voor de Grand Prix op zondag te bepalen. De koningsklasse van de autosport probeert dit format in totaal drie keer uit dit jaar, om te kijken of het iets is voor de toekomst. Behalve in Engeland wordt er ook in Italië met het alternatieve weekendschema geëxperimenteerd. Waar de derde proef plaatsvindt, is nog niet bekend.

Max Verstappen, die zaterdag de allereerste sprintrace op zijn naam schreef door bij de start Lewis Hamilton te verschalken, is niet onverdeeld enthousiast over het nieuwe format. De WK-leider zette eerder in het weekend al zijn vraagtekens bij het nut en de noodzaak van de tweede vrije training op zaterdag, als er op een paar zaken na toch geen veranderingen meer aan de auto mogen worden doorgevoerd na de kwalificatie op vrijdag. En na de sprintrace klonk er opnieuw een kritische noot.

“Ik denk dat het begin van de race wel leuk was”, begon Verstappen tegenover onder andere Motorsport.com Nederland positief over de sprintrace zelf. “Je gaat met minder brandstof van start, dus dan gaat de auto natuurlijk wat harder. En dat is wat je graag wil. Er zit wat meer leven in de wagen. Dus dat was wel leuk als je het vergelijkt met een race waarin je met een zware auto van start gaat en het in het begin gewoon wat langzamer gaat. Van dat gedeelte heb ik dus wel genoten.”

De eerste sprintrace wees uit dat het vooral in de openingsfase moet gebeuren, als een coureur zondag verder naar voren wil staan op de startopstelling voor de Grand Prix. “Het is vooral belangrijk dat je een goede start maakt en een probleemloze eerste ronde rijdt”, ondervond de Nederlander aan den lijve. “Vervolgens probeer je gewoon in een ritme te komen en je eigen tempo te rijden. Dat is wat ik probeerde en wat ik me mezelf ook had voorgenomen voordat ik in de auto stapte. En als het vervolgens ook nog zo uitpakt, is dat natuurlijk geweldig. Maar ik denk dat het uiteindelijk niet heel anders is dan een normale race, hoor.”

Verkeerd

Doordat de kwalificatie naar vrijdag is verplaatst, hebben de coureurs maar één vrije training om een goede afstelling te vinden. Vanaf het moment dat een auto in de kwalificatie de baan opgaat, is die namelijk onder parc fermé, wat inhoudt dat er op de stand van de voorvleugel na geen veranderingen meer aan de set-up mogen worden gedaan.

Volgens Verstappen ligt daar nog wel een verbeterpunt. De WK-leider kampte in de kwalificatie met onderstuur en klokte uiteindelijk op 0.075 seconde van Hamilton de tweede tijd. Tijdens de sprintrace had hij geen last van onderstuur meer, maar kwam hij wel wat topsnelheid tekort ten opzichte van de zevenvoudig kampioen. “Het onderstuur was verdwenen, maar je gaat natuurlijk ook minder hard door de bochten dan in de kwalificatie. Dat helpt denk ik wel een beetje”, zei Verstappen. “Maar ja, ik denk dat we nog wel even naar het schema moeten kijken, want om een tweede training te hebben waarin je geen veranderingen meer aan de auto mag doen, is in mijn ogen verkeerd. Als we vasthouden aan dit format, zal je soms geluk moeten hebben, aangezien je maar één training hebt om de afstelling goed te krijgen.”

Ook de kwalificatie op vrijdagavond, waarin de snelste tijd niet officieel als pole-position wordt meegeteld, kon Verstappen niet helemaal bekoren. “Ik heb niet meer genoten van de vrijdag omdat we die dag de kwalificatie hadden”, merkte hij op. “Ik vind persoonlijk dat de kwalificatie om het verkrijgen van de pole-position moet gaan. Nadat ik uit de auto was gestapt, had ik niet echt hetzelfde gevoel als wanneer ik om de pole had gestreden. En toen ik de sprintrace was gefinisht en ze op de boordradio kwamen om me te feliciteren met de pole-position, voelde dat ook een beetje gek. Ik had net ongeveer een derde van een Grand Prix-afstand gereden. Om dan te horen dat je de pole hebt gepakt, is een beetje vreemd.”

Goed gevecht

Hoe het ook zij, Verstappen start zondag voor de vierde race op rij van pole-position. Gevraagd wat de zeventien ronden tellende sprintrace hem heeft geleerd over de Grand Prix, die om 16.00 uur Nederlandse tijd begint: “Wat we hebben geleerd, is dat het weer heel dicht bij elkaar zit. Het lijkt erop dat wij snel zijn in de bochten en zij snel zijn op de rechte stukken, dit weekend. En als je na de eerste training niets meer mag veranderen en je het niet helemaal voor elkaar hebt, zit je natuurlijk een beetje vast. Dus ik denk dat we het op de rechte stukken wat moeilijk zullen hebben en we wat tijd zullen moeten goedmaken in de bochten. De snelheid leek zaterdag in orde, maar ik denk dat het opnieuw een goed gevecht gaat worden, wanneer er nog één of twee pitstops gemaakt moeten worden.”

F1-update: Verstappen vlamt naar pole, experiment geslaagd?