Dit wil presidentskandidaat Bin Sulayem bereiken bij de FIA

FIA-president Jean Todt zwaait aan het eind van dit jaar na drie termijnen af. Twee mannen hebben zich kandidaat gesteld als zijn opvolger. Graham Stoker deed eerder al zijn verhaal op deze website. In een exclusief gesprek met Motorsport.com geeft nu ook Bin Sulayem zijn visie op de toekomst van de autosport. De voormalig rallycoureur ziet voldoende kansen om de FIA sterker te maken.

Een betaalbaar platform

“Ik wil de FIA laten groeien”, aldus Bin Sulayem. “Er is voldoende potentieel, veel mogelijkheden om sterker te worden. De FIA steunt op twee pilaren: je hebt de motorsport, maar ook de mobiliteit. Wat betreft dat onderdeel moeten we rekening houden met het milieu, de veiligheid op de weg. Dat gaat hand in hand. In de sport moeten we zorgen dat de cijfers groeien. Overal ligt potentieel, in Latijns-Amerika, India, China of zelfs in Afrika. Om de motorsport te laten groeien moeten we in eerste instantie zorgen voor een betaalbaar platform. Het is tegenwoordig heel duur, zelfs karting is peperduur. Je komt mensen tegen die 300.000 euro uitgeven om een jonge coureur te laten rijden. De competitie is heel duur.”

Het terugdringen van de kosten op alle niveaus van de autosport is essentieel om de sport ook voor de toekomst bereikbaar te houden. Wat dat betreft moet de FIA een forse duit in het zakje doen, meent Bin Sulayem. Ook denkt hij dat er meer gedaan moet worden aan de andere kampioenschappen. “De Formule 1 is het kroonjuweel van de autosport bij de FIA, maar de FIA draait niet alleen om de Formule 1. Dat zou een hevige beperking zijn. Wat doen we met de regionale kampioenschappen? Die moeten niet uitsterven. Dat moeten we beschermen en dat kunnen we doen door ze betaalbaar te maken. Regels zijn er niet om voor beperkingen te zorgen, maar meer om de sport te behouden en te beschermen. Ik heb het met eigen ogen gezien in het rallykampioenschap in het Midden-Oosten. Het ging op en neer. We waren niet innovatief. De verschillen tussen de rijkste teams, waar ik onderdeel van was, en de andere teams waren levensgroot. Als we zorgen voor balans en voor gelijke kansen, dan kunnen we zorgen dat iemand met een zak geld de overwinning niet meer kan kopen.”

Budgetplafond

Wat betreft de Formule 1 is Bin Sulayem onder de indruk van het werk van Liberty Media. Vooral tijdens de coronacrisis voerde de directie een huzarenstukje op door toch een volledig seizoen af te werken. “We moeten ze feliciteren met die prestatie, maar dat gezegd hebbende zijn er ook uitdagingen waar de Formule 1 mee aan de slag moet. We moeten luisteren naar de partners en kijken naar de toekomst. De grote uitdaging is voor mij het budgetplafond. Dat is een goede maatregel, maar dat moet niet slechts voor enkele delen van het team zijn. Het moet volgens mij voor het hele team gelden, inclusief engineers, het testwerk, de coureurs en andere dingen. Dat zou zorgen voor een betere competitie. Niemand zit te wachten op een duel tussen twee of drie teams terwijl de anderen op een rondje gereden worden. Dat is geen competitie en dat is ook niet wat de teams zelf willen. Het opzetten en versterken van een goed technisch departement kan helpen, maar de gesprekken met de teams zijn ook belangrijk.”

Hij voegde toe: “Ik heb een goede band met de Formule 1, op sportief vlak ben ik sinds 2009 betrokken bij de organisatie van de Grand Prix van Abu Dhabi. Ik heb gezien hoe dat evenement gegroeid is en hoe we het moeten behouden. Ik herken de problemen en weet hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ik ben in gesprek, onder andere met Toto Wolff over een oplossing voor deze problemen. Motorsport is niet alleen competitie, het is ook een industrie en een vorm van entertainment. Als we geen plan hebben, dan zal het uitdraaien op een mislukking.”

In december vinden de presidentsverkiezingen van de FIA plaats.