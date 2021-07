Wat is je rol?

Ik ben de Director of Engineering. Ik overzie alle technische activiteiten op het circuit en in de fabriek. Ik werk met een team van engineers bestaande uit een vehicle performance groep, een vehicle science groep en electrical engineering groep. Ik vorm de schakel tussen de engineers in de fabriek en de engineers op het circuit, en werk nauw samen met de afdeling operationele planning. Ik heb dus een behoorlijk brede rol.

Hoe word je Director of Engineering?

Ik ben in 2003 in de Formule 1 begonnen. Ik maakte deel uit van het testteam van BAR-Honda, wat nu Mercedes is. Ik werkte drie jaar lang aan de vehicle performance-kant. Daarna was ik een jaar lang verantwoordelijk voor de banden en het analyseren van de performance van de banden. Het was het tijdperk van Michelin en Bridgestone. De banden maakten op dat moment het grootste verschil, meer nog dan de aerodynamica.

Vervolgens kwam er een belletje van Renault met de vraag of ik voor hen wilde komen werken. In 2006 stapte ik over naar dat team, waar ik de functie van tyre engineer had toen we het kampioenschap wonnen. Nadat er in 2007 een einde was gekomen aan de bandenoorlog in de Formule 1, wilde ik me meer gaan bezighouden met de algehele vehicle performance. Ik werd performance engineer en stroomde na een jaar door naar het raceteam, waar ik dezelfde rol kreeg. Daarna heb ik vier jaar als race-engineer voor het team gewerkt, alvorens ik een jaar chief race-engineer was. Alles bij elkaar ben ik bijna tien jaar werkzaam geweest bij Renault. Vervolgens kreeg ik de kans om bij Haas, een gloednieuw team, aan het werk te gaan. Om deel uit te maken van een nieuw team, leek mij wel een spannend avontuur.

Welke diploma’s heb je nodig?

Ik heb een opleiding automotive engineering gevolgd en een universitaire studie in dezelfde richting gedaan. Een diploma aan een technische opleiding en een master zijn dus aan te bevelen. Je hoeft niet per se een PhD te worden, maar je moet wel minimaal een bacheloropleiding hebben gevolgd. Een goede master zou echter wel helpen, zodat je je echt ergens in specialiseert, in plaats van dat je alleen algemene kennis opdoet van engineering.

Welke vakken moet je kiezen op school?

Wiskunde en scheikunde liggen voor de hand, maar programmeren en talen zijn ook goed om in je pakket te hebben.

Welke andere vaardigheden zijn nuttig?

Je moet ook goed kunnen communiceren. Er zijn veel universitair opgeleide mensen die heel slim zijn, maar niet allemaal even goed kunnen communiceren. Maar dat is wel belangrijk als je het beste uit een team wil halen. Als je een managementfunctie ambieert in de autosport, dien je over goede communicatieve vaardigheden en mensenkennis te beschikken. Dat zijn dingen die je niet per se op school leert, maar in mijn ogen zijn ze minstens zo belangrijk.

Hoe kom je aan werkervaring?

Na mijn tweede studiejaar ging ik op stage. Ik ging aan de slag bij een bedrijf in Norfolk genaamd Lotus Engineering. Nadat mijn stage erop zat, ben ik samen met mijn oude baas en een paar anderen in een raceklasse voor amateurs gestapt, waarin met oude Britse Formule 3-auto's gereden werd. We waren in totaal met vier mensen en deden alles zelf. Dat was erg leerzaam om te doen en bleek een waardevolle aanvulling op mijn studie te zijn.

Het zorgde ervoor dat ik op alle terreinen wat ervaring opdeed, wat belangrijk was om te doen voordat ik in de Formule 1 ging werken, want eenmaal in de Formule 1 maak je deel uit van een grote organisatie, wat het een stuk moeilijker maakt om van alle verschillende aspecten van het racen wat mee te krijgen. Ik had alles echter al een keer gedaan. Van banden wassen tot de racestrategie bedenken en werken aan de prestaties en betrouwbaarheid van de auto. Het heeft me een goede basis gegeven voor de Formule 1. Ik ben erg blij dat ik niet rechtstreeks van de universiteit naar de Formule 1 ben gegaan, maar eerst die praktijkervaring heb opgedaan.

Woon je de races bij?

Ja, ik reis mee naar alle races.

Waarin verschilt jouw rol op het circuit met die in de fabriek?

Die zijn compleet anders. Op het circuit hebben we te maken met hele andere vragen en doelen. Op de baan is alles ook meer vastomlijnd. Iedereen weet op elk moment tijdens een weekend precies wat hij of zij moet doen. Je begint met het opbouwen van de auto en controleren of alles klaar is voor de vrijdag, wat de dag is waarop je alles gaat testen. Op vrijdag verbeter je wat je kan, want dat is je enige kans. In de derde training probeer je het beste uit de auto te halen, waarbij je je richt op de banden en aerodynamica. En dan is het tijd voor de kwalificatie, waarin je zo hard mogelijk probeert te gaan over één ronde. Daarna bespreken we de strategie voor zondag, die we vervolgens ten uitvoering brengen in de race.

Tussen de evenementen door werk ik in de fabriek. We hebben daar een grote groep mensen zitten die software schrijven, simulaties doen, zich met de planning bezighouden en aan de ontwikkeling van de auto werken. Ik woon regelmatig vergaderingen bij over projecten en de planning, waarbij we bepalen welke richting we opgaan en welke zaken prioriteit hebben. We hebben ook voortdurend overleg met ons team in Italië, waar niet alleen aan de auto van dit jaar wordt gewerkt maar ook aan die van volgend jaar, wat een groot project is. Er is dus vrij veel gaande.

Hoe ziet een standaard dag er voor jou uit?

Ik heb een werkschema, maar je kunt niet alles plannen. Tijdens een raceweekend verloopt alles meer gestructureerd en volgens een vast patroon. Je weet dan precies wat je moet doen en het is lastig om dan nog tijd te vinden voor iets extra’s. Als ik in de fabriek werk, zijn de meeste dagen volgepland, maar is er wel wat meer ruimte om met dingen te schuiven, aangezien we niet vastzitten aan sessies die op een bepaald tijdstip beginnen. Er zitten maar zoveel uren in een dag, dus je moet efficiënt kunnen werken en goed georganiseerd zijn.

