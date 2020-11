Verstappen start sterk: "Goede dag, maar het is echt rijden op ijs"

Verstappen gaf op donderdag aan Instanbul Park alleen van een Formule 1-computerspelletje te kennen: "Toen vond ik het wel een leuke baan", liet hij met een lach optekenen. Ervaring in een echte auto had hij er nog niet, totdat op vrijdagochtend de eerste kennismaking volgde. Dat bleek vooral een kwestie van glibberen en glijden. Net zoals veel van zijn collega's ging ook Verstappen in de rondte onder zeer verraderlijke omstandigheden. Desondanks stond hij aan het eind van de trainingsdag wel bovenaan met een toptijd van 1.28.330.

Dat laatste bleek reden tot tevredenheid bij Verstappen: "Over het algemeen was het een positieve dag voor ons", bevestigt hij na afloop van de sessie. Waar de terugkeer naar Turkije ook voor Red Bull Racing een sprong in het diepe betekende - 'aan de data van 2011 hebben we niks meer' - lijkt de formatie het best aardig voor elkaar te hebben. "Onze auto werkte vandaag in ieder geval goed, daar ben ik wel blij mee." Dat is ook te zien aan de prestaties van Alexander Albon, die de dag keurig opende met P2 en in de middagsessie een vijfde tijd noteerde.

Naast die goede start van Red Bull ging het in Turkije vooral over de gladde baan. Lewis Hamilton noemde het 'shit met een hoofdletter S' en ook Verstappen had wel iets te melden over de bijzondere ondergrond in Istanbul. "Qua grip kan het hier in ieder geval niet slechter worden, het is net alsof we op ijs rijden." Daar klaagden F1-coureurs in Portugal ook al over, al kan er in Turkije nog probleemloos een schepje bovenop. "Het is hier veel erger dan in Portimao. Maar goed: uiteindelijk is dit voor iedereen hetzelfde en we moeten het ermee doen."

Voor de rest van het weekend wordt er zelfs rekening gehouden met enkele spetters regen, al mag dat van Verstappen junior ook gerust achterwege blijven. "Ik hoop niet dat het gaat regenen, dan moeten we namelijk op spikes rijden", lacht hij. "We zullen er tijdens de rijdersbriefing nog wel verder over praten, waarom hier het asfalt hier zo glad is. We zijn namelijk vijf seconden langzamer dan dat we eigenlijk zouden moeten zijn."

Mercedes krijgt het lek wel boven

Maar dat is nog altijd sneller dan Mercedes. De kampioenenbrigade van Toto Wolff kende een moeizame vrijdag, al rekent Verstappen zich nog niet rijk. "Mercedes zal de zaakjes morgen wel weer voor elkaar hebben. Ik hoop vooral dat we zelf competitief zijn tijdens de kwalificatie. In de race weet je toch nooit wat er gaat gebeuren." Al hoopt Verstappen daarvoor wel één ding: dat de condities ietwat verbeteren. "Ik hoop zeker dat de baan iets beter zal worden."

