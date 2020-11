Hamilton: Trainingen ‘een ramp’ door ‘angstaanjagend’ glad asfalt

Na negen jaar afwezigheid keert de Formule 1 dit weekend terug op Istanbul Park, dat voor de gelegenheid is voorzien van een nieuwe laag asfalt. Dat heeft tijdens de vrijdagse trainingen de nodige problemen opgeleverd, want het baanoppervlak bleek uitzonderlijk glad. Naarmate de dag vorderde werd de situatie weliswaar beter, maar nog altijd was de tijd van snelste man Max Verstappen ruim drie seconden langzamer dan de pole-position in 2011. Hamilton gaf tijdens de tweede training acht tienden toe op Verstappen en was op zijn zachtst gezegd niet echt tevreden.

“Het was vandaag eerlijk gezegd een beetje een ramp”, vertelde Hamilton na afloop van de tweede oefensessie. “Dit circuit is echt fantastisch, maar ik snap oprecht niet waarom ze miljoenen uitgeven om de baan opnieuw te asfalteren. Ik weet dat het asfalt er al lang lag, maar misschien hadden ze het gewoon schoon kunnen maken in plaats van al het geld te verspillen. Het circuit ligt er nu slechter bij dan Portimao, waar we ook gloednieuw asfalt hadden. Voor ons werken de banden dus niet en dat zie je. Het is als een schaatsbaan. Je ervaart niet het genot dat je normaal van een ronde op Istanbul zou krijgen, en dat zie ik niet veranderen. Het is de hele ronde lang angstaanjagend. Het is bijna alsof er overal natte plekken zijn.”

Bandenkeuze Pirelli 'te hard'

Wat daarbij niet helpt volgens Hamilton is het feit dat bandenleverancier Pirelli de drie hardste bandencompounds heeft meegenomen naar Turkije. Met name de hards en de mediums zijn moeilijk op temperatuur te krijgen in Istanbul. “De banden zitten ver onder de ideale temperatuurrange”, constateert Hamilton. “Ze zijn zo hard en werken alleen binnen een bepaald window, dus ze werken niet als je daar tien tot twintig graden onder zit. Dat geldt ook als je er twintig graden boven zit. En om een of andere reden is het oppervlak zo glad. Bij de oudere circuits zit er meer ruimte tussen de steentjes, waardoor het de banden meer laat werken. Deze asfaltlaag is heel gesloten, glad en glimmend en ik gok dat de olie eruit sijpelt. Het is klote, met de hoofdletter K.”

Het heeft er dan ook toe geleid dat Hamilton ‘helemaal niets’ heeft veranderd aan de afstelling van zijn Mercedes. “Je weet niet echt wat het balansprobleem is als de banden niet werken. Het ligt gewoon aan de banden. Je ziet echter dat anderen ze wel werkend krijgen, en als dat in een aantal bochten lukt win je ineens een seconde. De Red Bulls gaan er duidelijk goed mee om en we hebben vanavond absoluut wat werk te doen om uit te zoeken wat we kunnen veranderen. Voor de fans is dat lastig te begrijpen, want er zijn fundamentele dingen die je niet kan veranderen aan de auto. We moeten gewoon ons best doen.”

Bottas 'genoot' van glibberig asfalt

Teamgenoot Valtteri Bottas verklaarde na de training dat hij het wel naar zijn zin had gehad op Istanbul Park. “[Het rallyrijden] heeft absoluut geholpen. Ik vond het leuk om een beetje met de auto te spelen, ik heb er echt van genoten”, constateerde de Fin, die de vrijdag op de derde positie afsloot. Hij gaf een halve seconde toe op Verstappen. De sleutel voor de rest van het weekend is volgens Bottas om ‘snel voldoende temperatuur’ in de banden te krijgen. “Dan kan je echt de overhand hebben over de andere coureurs. We hebben tijdens de wintertests veel geleerd, evenals in de koude condities dit jaar. Vandaag was echter behoorlijk extreem door hoe glad en vlak het asfalt is.”