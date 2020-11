Renault: Testprogramma Alonso waardevol door inkorten wintertest

Fernando Alonso keert in 2021 na twee seizoenen afwezigheid terug in de Formule 1. Hij heeft een plekje bij oude liefde Renault gevonden. Ter voorbereiding op zijn terugkeer heeft de Spanjaard al een filmdag afgewerkt in de huidige Renault-bolide, waarna hij ook twee dagen met een RS18 uit 2018 testte in Bahrein. Directeur Marcin Budkowski kondigde vrijdag in Turkije aan dat Alonso zijn testprogramma dit weekend vervolgt met een tweedaagse test in Abu Dhabi, waarbij hij wederom in de RS18 plaatsneemt.

Budkowski verklaarde dat het testprogramma meerdere doelen dient, niet in de laatste plaats omdat het Alonso de kans geeft om weer te wennen aan de snelheid van F1-bolides. “Hij wil meer dagen in een auto om te wennen aan het team, de systemen, procedures, om zijn zitpositie en de positie van het stuur te finetunen”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Maar hij heeft ook twee jaar niet in de auto gereden. Het zijn enorm snelle machines. Hij moet weer in vorm geraken en zijn ritme terugvinden, dus hij grijpt iedere kans die hij krijgt om te rijden.”

Finetunen belangrijk tijdens testsessies

Daarnaast dienen de tests ook voor het finetunen van zaken als de plaatsing van het stuur in de cockpit en zijn eigen zitpositie. Dat is volgens Budkowski nu van extra belang, omdat het aantal testdagen voor het seizoen wordt teruggebracht tot drie. “Het lijkt simpel, maar hoe meer we deze dingen oefenen, hoe minder we te doen hebben tijdens de wintertests. We hebben volgend jaar maar drie testdagen voor onze twee coureurs, dus het oefenen van de FIA-procedures en zaken die mogelijk anders zijn dan bij zijn vorige werkgevers moet hij achter de rug hebben. Dat geldt ook voor het wennen aan het team. De auto is anders, want het is onze auto uit 2018. Sinds 2018 hebben we veel progressie geboekt, maar het DNA van de auto is hetzelfde. De auto van 2020 is beter, maar uiteindelijk heeft het zijn voordelen dat hij went aan de Renault-auto, ook al is die twee jaar oud.”

Alonso wordt in 2021 veertig en begint aan zijn derde periode bij Renault F1 Team, de renstal die hij eerder tussen 2003 en 2006 en in 2008 en 2009 diende. De leeftijd heeft echter geen invloed op zijn motivatie, verzekert Budkowski met een sprekend voorbeeld. “We waren in de windtunnel en hij zei ‘je mag nog niets testen met de auto van 2022?’ Ik zei dat dit vanwege de reglementen niet kan en hij antwoordde daarop door te vragen wanneer je mag beginnen met ontwikkelen. Daarop zei ik dat dit vanaf 1 januari mag. ‘Gaan jullie daar op 1 januari mee aan de slag?’ Normaal gesproken doen we dat niet, maar dit jaar mogelijk wel omdat dit hét jaar is. Hij zei daarop dat hij hier op 1 januari kan zijn om te helpen. Dat is hoe gemotiveerd Fernando op dit moment is.”