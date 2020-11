Verstappen ook snelste in tweede training GP van Turkije

Een nieuwe asfaltlaag, een poetsbeurt waarbij water is gebruikt, een lage baantemperatuur en harde banden zorgden er gezamenlijk voor dat de coureurs het bijzonder lastig hadden tijdens de eerste training eerder op vrijdag. Tijdens de tweede oefensessie waren de omstandigheden op het circuit bij Istanbul nog steeds verre van perfect maar wel een stuk beter, waardoor de rondetijden gedurende de middag snel omlaag duikelden.

Dat omlaag brengen van de tijden gebeurde in eerste instantie onder aanvoering van niemand minder dan Alexander Albon. De Britse Thai, die op de wip zit bij Red Bull, leek zich als een vis in het water te voelen op Istanbul Park en reed herhaaldelijk een nieuwe snelste tijd in de openingsfase van de sessie. Na een half uur was het ook Albon die met een 1.30.872 aan de leiding ging in de tijdenlijst. Hij was met die tijd dik zes tienden sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen, die op dat moment tweede en derde waren in de tijdenlijst.

De training was ongeveer halverwege toen de zachte banden tevoorschijn kwamen. Charles Leclerc stapte als een van de eersten over naar het zachtste rubber en reed ondanks dat er sprake was van 'graining' een nieuwe snelste tijd, alvorens Albon de eerste was die onder de 1.30 dook. Enkele minuten later deed Verstappen een run op de soft. De Nederlander kwam uiteindelijk tot een 1.28.330, waarmee hij tot het einde van de training bovenaan bleef staan. Leclerc verbeterde zich nog naar een 1.28.732, waarmee hij op vier tienden van Verstappen goed was voor de tweede tijd. Mercedes-rijders Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, die dit weekend zijn zevende wereldtitel kan pakken, klokten de derde en vierde tijd en gaven respectievelijk vijf en acht tienden toe op de Limburger. Albon stond aan het einde van de training vijfde. Het verschil met Verstappen was uiteindelijk nog aanzienlijk: een hele seconde.

AlphaTauri-rijders Daniil Kvyat en Pierre Gasly gingen meerdere keren in de rondte tijdens de eerste trainingen in Turkije, maar zaten er met een zesde en een zevende tijd wel goed bij aan het begin van het weekend. Sebastian Vettel, Lance Stroll en Lando Norris completeerden de top-tien op de eerste dag. Het Renault Formule 1-team heeft nog wat werk te doen als het gaat om de snelheid over één ronde. Esteban Ocon en Daniel Ricciardo bleven steken op de twaalfde en vijftiende tijd. Williams-coureur Nicholas Latifi, in de eerste training nog goed voor de elfde tijd, eindigde de vrijdag onderaan.

Zaterdagochtend om 10.00 uur Nederlandse tijd gaat de actie verder met de derde vrije training, waarna om 13.00 uur de startvolgorde wordt bepaald in de kwalificatie.

Uitslag tweede training Grand Prix van Turkije