Verstappen geniet op Mugello: "Gaaf circuit en goed begin"

De Formule 1 bracht deze vrijdag voor het eerst - collectief althans - een bezoek aan Mugello. Verstappen liet tijdens de persconferentie al weten dat hij enkele weken geleden op het Italiaanse circuit heeft gereden met een GT-bolide, waarna vrijdagochtend de kennismaking met zijn RB16 volgde. De Nederlander toonde zich rap op snelheid en sloot in de eerste training achter Valtteri Bottas aan als tweede. In de middagsessie kwam ook Lewis Hamilton nog langszij, maar bleef de achterstand van Verstappen met twee tienden wel te overzien.

"We kunnen best tevreden zijn met hoe de auto vandaag aanvoelde", concludeert Verstappen meteen na afloop in gesprek met Sky Sports F1. "We zaten niet ver achter Mercedes, dus dat is positief te noemen. Ik ben ook best tevreden met de balans in onze auto. Natuurlijk blijven er altijd nog wel dingen over om te verbeteren, maar al met al ben ik best blij." Zijn terugblik is daarmee een stuk hoopvoller dan die van de vrijdag op Monza. Of zoals Verstappen zelf ook al liet optekenen: veel slechter kan toch niet.

Naast het eigen optreden ging het na de trainingen natuurlijk ook over het circuit, want wat zijn de eerste indrukken van Verstappen? "Het is een gaaf circuit, met heel veel snelle bochten. Het voelt ongelooflijk om Arrabiata 1 en 2 makkelijk volgas te kunnen nemen met een Formule 1-auto. Prachtig om te rijden", lacht Verstappen achter zijn mondkapje. "Het is mooi vloeiend, daar houd ik wel van. Verder zijn er eigenlijk geen langzame bochten, ook dat is goed."

De opeenvolging van snelle bochten betekent wel dat de rijders het fysiek zwaar te verduren krijgen. Vooral de nek wordt behoorlijk belast door alle G-krachten. "Het was vandaag op zich nog wel prima, maar zondag wordt het warmer en moeten we dit 59 ronden achter elkaar doen. Dat wordt niet makkelijk, maar ook in dat opzicht houd ik wel van een goede uitdaging. We mogen sowieso niet klagen, we trainen en werken keihard om in deze auto's te zitten." Wie de combinatie van veel snelle bochten en warm weer hoort, denkt ook al snel aan de banden. Gaat het Pirelli-rubber zondag een grote rol spelen? "Het was vandaag niet eens zo slecht. Ik had eigenlijk verwacht dat de bandenslijtage erger zou zijn, maar het viel best mee."