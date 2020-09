Vettel: Geen spijt van afgelopen zes jaar bij Ferrari

Donderdag werd aangekondigd dat Sebastian Vettel met ingang van 2021 voor Racing Point [dan Aston Martin] racet. Daar wordt hij de vervanger van Sergio Perez, die het team na zeven jaar moet verlaten. Ferrari koos er in mei voor om niet met Vettel om tafel te gaan over contractverlenging na 2020. In 2015 kwam de Duitser de renstal versterken met het doel om de eerste Ferrari-titel sinds 2007 te behalen. Dat lukte niet. Zijn laatste jaar bij het team verloopt bijzonder moeizaam voor Vettel, die het moeilijk heeft met de SF1000. Daardoor eindigde hij dit jaar tot dusver nog niet hoger dan zesde positie.

Gevraagd hoe zijn relatie met Ferrari dit jaar veranderd is, zei Vettel dat de huidige problemen weinig glans van zijn tijd bij het team hebben gehaald, hoewel het dus niet gelukt is om de doelstelling te bereiken. “Natuurlijk kwam ik niet bij Ferrari om alleen voor Ferrari te rijden of races te winnen, maar om titels te winnen en dat op de juiste manier te doen”, zei Vettel. “Wat dat betreft kan je zeggen dat we gefaald hebben. Ik denk dat we goede momenten en hoogtepunten hebben gehad die ik niet had willen missen.”

“Ik heb mensen leren kennen die me echt geholpen hebben. Ik heb vrienden gemaakt, mogelijk voor het leven. Dus dat had ik niet willen missen”, vervolgt de Duitser, die geen spijt heeft van zijn tijd bij Ferrari. “Ze zijn een belangrijk deel van mijn leven. Ferrari heeft een speciaal plekje, ik groeide op terwijl ik naar Michael [Schumacher] keek toen hij bij Ferrari racete. Natuurlijk wilde ik het beter doen dan hoe het is gegaan. Maar ik heb er alles aan gedaan. We hebben goede tijden en slechte tijden gehad, maar dat hoort er waarschijnlijk bij en nu is het voor beide kampen tijd om verder te gaan.”

Vettel vervolgt zijn loopbaan dus bij Racing Point, dat vanaf 2021 Aston Martin heet. Hij kijkt ernaar uit om het team te helpen in de verdere ontwikkeling, want hij gelooft in het ‘enorme potentieel’ van het project. “Ik denk dat er heel goede, slimme mensen aan boord zijn, en ik kijk ernaar uit om te helpen, te laten zien dat de kwaliteiten er zijn en dat te demonstreren met resultaten. Het is altijd mooi als je meteen goede resultaten boekt, maar alles is een soort van nieuw. Ik kijk er dus naar uit om te helpen die groei mogelijk te maken en te genieten van het werk dat mij te wachten staat.”

Met medewerking van Luke Smith