Bottas bovenaan in eerste F1-training Mugello, Verstappen tweede

De Formule 1 zou na de race op Monza eigenlijk afreizen naar Singapore, maar in plaats daarvan wordt er dit weekend een tweede race in Italië afgewerkt. De organisatie van het kampioenschap besloot vanwege het coronavirus nog wat meer banen in Europa in het programma op te nemen en kwam zo onder andere uit op Mugello. Nog niet eerder was het circuit in Toscane het decor van een Formule 1 Grand Prix en zo vormt het bezoek aan Mugello gelijk een aardige uitdaging voor de teams en coureurs.

Veel coureurs lieten in de aanloop naar Mugello weten niet te kunnen wachten om hun tanden te zetten in deze 'krankzinnige' baan en de pitstraat stroomde dan ook snel leeg toen het licht op groen ging voor de eerste vrije training. Max Verstappen, die het parcours enkele weken geleden met een GT-auto heeft verkend, was de snelste man in het eerste deel van de training. De Red Bull-coureur ging op de harde band rond in een 1.19.017 en was daarmee vijf honderdsten sneller dan Lewis Hamilton, die op de medium compound een 1.19.069 noteerde. Charles Leclerc (medium band) en Valtteri Bottas (harde band) kwamen in het eerste deel van de sessie tot de derde en vierde tijd door respectievelijk vier en zeven tienden te langzamer te gaan dan Verstappen. Pierre Gasly, afgelopen zondag de verrassende winnaar van de GP van Italië, reed op acht tienden van de Nederlander de vijfde tijd, alvorens iedereen de pits opzocht om de eerste set banden in te leveren bij Pirelli.

Vervolgens gingen de coureurs massaal op de soft band naar buiten. Nadat Lando Norris en Esteban Ocon even bovenaan hadden gestaan, was het tijd voor de toppers om een run op het rood gemarkeerde rubber te doen. Bottas was uiteindelijk de snelste man op deze band. De Fin rondde Mugello in een 1.17.789, die Verstappen nog behoorlijk dicht wist te naderen met een 1.17.927. Leclerc klokte met zijn donkerrode Ferrari - het team uit Maranello rijdt dit weekend met een aangepaste livery om de duizendste Grand Prix te vieren - de derde tijd met een 1.18.186. De Monegask was ruim twee tienden sneller dan Hamilton, die zijn Mercedes naar een 1.18.409 bracht. Gasly meldde zich opnieuw op P5 door ruim een tiende rapper te gaan dan Ocon en AlphaTauri-teamgenoot Daniil Kvyat. Lando Norris, Alexander Albon en Daniel Ricciardo waren de andere namen in de top-tien, terwijl Sebastian Vettel, van wie nu officieel bekend is dat hij volgend jaar voor Aston Martin in de Formule 1 racet, bleef steken op de dertiende tijd. Racing Point-coureurs Lance Stroll en Sergio Perez kwamen opvallend genoeg niet verder dan de achttiende en negentiende tijd. Nicholas Latifi was de langzaamste man en zorgde zes minuten voor het einde voor een gele vlag door te spinnen tussen de tweede en derde bocht.

Om 15.00 uur begint de tweede vrije training voor de Grand Prix van Toscane.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Toscane - VT1