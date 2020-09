VIDEO: Norris crasht tijdens tweede training op Mugello

De tweede vrije training was zo’n 35 minuten onderweg toen de sessie voor het eerst werd gestopt. De veroorzaker van de code rood was Lando Norris, die bij het uitkomen van de derde bocht de controle over zijn McLaren verloor. De jonge Brit ging een klein beetje wijd, waardoor hij met twee wielen in het grind kwam en de auto uitbrak. Toen hij dat momentje wilde opvangen, schoot de bolide de andere kant op. Na een glijpartij raakte de auto de muur met de voorvleugel en de achterband, waarna Norris tot stilstand kwam.

“Het voelde in de auto een stuk slechter dan hoe het eruitzag”, zei Norris na afloop van de training over zijn crash. De schade bleef volgens de jonge Brit beperkt tot de voorvleugel, de stuurinrichting en ‘misschien iets’ aan de achterkant van de auto. “Het is niet heel erg, het had slechter kunnen uitvallen dus ik heb geluk gehad. Maar het was een kleine fout van mijn kant die behoorlijk kostbaar is gebleken, want ik heb op deze manier wel alle runs met veel brandstof gemist in VT2. Het is wat het is, en ik ga morgen proberen om het goed te maken.”

Mugello is een circuit waar de coureurs weinig foutmarge hebben, omdat er geen eindeloze uitloopstroken zijn. Direct naast de baan ligt grind of gras en dat maakt dat fouten afgestraft worden. Ondanks zijn crash is Norris wel fan van circuits die fouten niet onbestraft laten. “Hoewel ik nu even baal dat er grind lag, omdat ik erdoor crashte en de auto beschadigde, is het wel beter op deze manier. Het is lastiger, maar ook uitdagender. Ik denk dat het ook zo hoort te zijn in onze sport.”

De McLaren liep op het oog niet gigantisch veel schade op, maar desondanks moest Norris uitstappen en zijn auto achterlaten. Die kwam voor het einde van de tweede oefensessie niet meer terug bij McLaren, waardoor de training van de 20-jarige coureur afgelopen was. Op het moment van zijn crash had Norris al een tijd genoteerd die uiteindelijk goed genoeg zou blijken voor de veertiende positie. Daarmee eindigde hij direct onder teamgenoot Carlos Sainz, die in zijn snelste ronde slechts zeven duizendsten van een seconde sneller was.

Later werd de tweede oefensessie nogmaals onderbroken. Deze keer waren Kimi Raikkonen en Sergio Perez de veroorzakers ervan. Perez kwam uit de pits en tikte in de eerste bocht Raikkonen in de rondte. De Fin was op dat moment bezig met een getimede ronde. De stewards hebben een onderzoek ingesteld naar het incident en beiden zullen ze zich moeten verantwoorden voor wat er gebeurde.