Verstappen rekent zich niet rijk: "Hitte en zachte banden nodig"

Verstappen keert dit weekend terug op het circuit waar hij vier jaar geleden zijn eerste F1-zege boekte. Het klinkt natuurlijk alleraardigst, al zijn dergelijke sentimenten en feitjes maar zelden aan Verstappen junior besteed. "Tja, het is best leuk hoor, maar er zijn zo veel mooi banen op de F1-kalender. Het is niet zo dat je ergens één keer hebt gewonnen en dat het dan voor altijd heel bijzonder blijft", reageert hij koeltjes op de donderdag voorafgaand aan het GP-weekend.

Veel belangrijker is wat Red Bull dit weekend, anno 2020, kan uitrichten. Is het bijvoorbeeld reëel om Mercedes voor het tweede weekend op rij de maat te nemen? "Ik denk dat we daar warm weer en ook steeds zachte banden voor nodig hebben. Die zachte banden gebruiken we dit weekend jammer genoeg niet." Enkel vertrouwen op averij van Mercedes biedt geen soelaas, zelfs niet na twee weekenden vol malheur met het Pirelli-rubber. "Maar in die eerste races was het gewoon een klapband. En dat kwam doordat Silverstone heel zwaar is voor de banden, vooral linksvoor. Ik denk niet dat zoiets nog heel vaak gaat gebeuren. Dat was meer een ‘one-off’ van Mercedes", vervolgt Verstappen in zijn sessie met de Nederlandse pers. "Het is voor ons wel positief dat de temperaturen weer hoog zijn, dus laten we maar zien of de banden het ditmaal houden en of we wel of geen blaarvorming zien. Ik hoop natuurlijk van wel."

Desondanks heeft Verstappen de blik vooral op de eigen equipe gericht. Red Bull wil onder alle omstandigheden voor de hoofdprijzen kunnen vechten. Is er in dat opzicht wel weer progressie geboekt? "Nou ja, wel weer wat kleine stapjes. Ik denk bijvoorbeeld dat het vorige week al iets beter was dan tijdens het eerste raceweekend op Silverstone", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com. "Tijdens de tweede wedstrijd waren we in vergelijking met teams uit de middenmoot wel iets sneller dan een week ervoor. Maar verder was het puur Mercedes dat een stuk langzamer was op zondag. Door blaarvorming konden ze niet pushen en dat verklaart natuurlijk een hoop. Los daarvan is er voor mij nog niet zoveel veranderd hoor. We moeten nog steeds snelheid vinden, vooral in de kwalificatie. Verder ben ik best tevreden met waar ik nu sta in het kampioenschap, al kan het nog altijd één positie beter hè. Maar daarvoor moeten we zelf wel eerst iets meer uit het eigen pakket zien te halen."

