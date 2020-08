Hamilton: Ze krijgen ons niet klein met verbod op 'party modes'

Mercedes is in 2020 wederom de dominante factor, waarbij opvalt dat het Zuid-Duitse merk op zaterdag nog vele malen sterker is dan op zondag. Concurrenten wijzen naar de 'party mode', de meest agressieve motorstand waarbij er naar verluidt meer dan duizend pk's worden ingezet door Mercedes. Op zondag is zo'n stand over een langere afstand niet te gebruiken, hetgeen ook meteen het kleinere verschil met pakweg Red Bull tijdens de races verklaart.

De FIA overweegt dergelijke 'party modes' al vanaf de Belgische GP aan te pakken, zodat teams het hele weekend met dezelfde motorstand moeten rijden. Volgens Hamilton is het een overduidelijke ingreep om Mercedes nog tijdens het lopende F1-seizoen te verzwakken. "Dit is zeker een manier om ons langzamer te maken, maar ik denk niet dat ze [bij de FIA] uiteindelijk het gewenste resultaat gaan zien", aldus Hamilton tegenover onder meer Motorsport.com. "De regel komt trouwens niet als een verrassing, ze proberen ons continu langzamer te maken."

"Dit onderstreept trouwens ook alleen maar dat onze mannen op motorisch vlak fantastisch werk hebben geleverd. Maar het zal voor ons niet eens zo gek veel schelen hoor, het is op zich geen probleem", vervolgt Hamilton tijdens de online persconferentie voorafgaand aan de Spaanse GP. Zijn woorden passen bij eerdere uitlatingen van Max Verstappen. De Nederlander gaf ook aan 'dat het gat hierdoor wel kleiner zal worden, maar dat de posities niet veranderen.'

Bottas voorspelt minder inhaalacties door nieuwe regel

Ook Mercedes-teambaas Valtteri Bottas blijft rustig, hij ligt allerminst wakker van het streven van de FIA om 'party modes' te verbieden. "We zijn er absoluut niet door in paniek hoor. Als die regel er komt, dan zal die voor iedereen hetzelfde zijn. En het is op dit moment onmogelijk om te voorspellen hoeveel vermogen andere motorleveranciers inleveren en of wij meer verliezen", aldus de Fin. "Het is wel jammer voor de race. We kunnen onze motor zonder deze regel niet meer sparen als we voldoende marge hebben en veel coureurs gebruiken de verschillende motorstanden ook om aan te vallen of om juist te verdedigen. Ik denk daardoor dat we minder inhaalacties te zien krijgen vanaf het moment dat we nog maar één motorstand mogen gebruiken."

VIDEO: Mercedes blikt terug op de recente en enerverende Grands Prix