FIA wil hoeveelheid downforce in 2021 verder inperken

Ten grondslag aan het probleem met de banden ligt de weigering van de teams vorig jaar om dit seizoen met een nieuwe rubbersamenstelling te rijden. De stallen waren niet te spreken over de 2020-banden en dus werd Pirelli gedwongen om ook dit seizoen het rubber van 2019 te leveren. En vanwege de beperkte testmogelijkheden dit jaar worden diezelfde banden ook in 2021 – voor het derde jaar op rij – gebruikt.

Op zich zou dat niet erg zijn, ware het niet dat de auto’s zo snel worden doorontwikkeld dat de banden het tempo niet bij kunnen benen. Om ongelukken te voorkomen werd eerder dit jaar al afgesproken dat de vloeren van de 2021-auto’s zo aangepast zullen worden dat die volgend jaar evenveel downforce moeten genereren als de huidige generatie auto's.

De FIA is er na de lekke banden van Mercedes en McLaren op Silverstone echter van overtuigd dat die eerste ingreep niet voldoende zal zijn en dus wordt er nu doorgepakt. De autosportfederatie gebruikt als argument dat de veiligheid in het geding is en heeft daarom bij het uitvaardigen van een technische richtlijn geen unanieme toestemming nodig van de teams, een simpele meerderheid is al voldoende om het reglement aan te passen.

“We zijn er van overtuigd geraakt dat recente incidenten hebben aangetoond dat de afgesproken aerodynamische aanpassingen niet voldoende zijn en daarom zullen we met meer maatregelen komen om de downforce nog verder te verminderen. Deze veranderingen zullen met de teams worden besproken en vereisen toestemming van de World Motor Sport Council", aldus de FIA in een brief aan de teams.

Met medewerking van Adam Cooper