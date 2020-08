Perez: Kwestie van tijd tot geruchten Vettel-Racing Point verdwijnen

Van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is bekend dat hij in gesprek is met Racing Point over een zitje voor het seizoen 2021. De renstal gaat dan verder onder de naam Aston Martin Racing. Momenteel heeft het team met Sergio Perez en Lance Stroll twee coureurs onder contract voor 2021 en het heeft meermaals aangegeven dat beide plekken vergeven zijn vanwege de langlopende contracten. In een eerder stadium heeft Perez echter al gezegd dat ‘duidelijk’ is dat hij de coureur zou zijn die het team moet verlaten als Vettel aangetrokken wordt – aangezien Strolls vader Lawrence de eigenaar van het team is – en dat een ander F1-team al contact met hem had gezocht over zijn beschikbaarheid.

Op de donderdag voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix zei Perez dat hij vertrouwen heeft in zijn toekomst bij Racing Point. Hij denkt dat de geruchten rond Vettel op een gegeven moment vanzelf verdwijnen. “Ik denk dat er niets is wat ik kan doen aan de geruchten over Sebastian”, zei Perez. “Wat ik van het team heb gehoord is dat we met elkaar door willen gaan. Dus ik geloof dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de geruchten verstommen.” Ook bekende Perez dat hij nog niet met andere teams heeft gesproken over een zitje voor 2021. “Nee, aangezien mijn positie bij het team redelijk zeker lijkt. Dat is in elk geval het gevoel dat ik heb gekregen.”

De speculatie over de komst van Vettel raakte in een stroomversnelling toen hij gespot werd terwijl hij een lift kreeg in de Ferrari van Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer na de Britse GP. Ook gaf hij een vriendelijk elleboogje aan eigenaar Stroll, maar Perez weigert daar conclusies aan te verbinden. “Ik denk dat Otmar een trotse eigenaar van een Ferrari is”, zei de Mexicaan. “Wat ik ervan maak? Niets. Iedereen is vrij om te doen wat zij willen, vooral buiten het racen. Ook over het elleboogje met Lawrence heb ik niets te zeggen. Ik denk daar niets van.”

Met medewerking van Luke Smith