F1-coureurs klagen over 2020-banden, Pirelli vraagt begrip

Tijdens de vrijdagse trainingen op het Circuit of the Americas in Texas kregen coureurs een kans om de Pirelli-banden voor 2020 alvast te testen. Alhoewel coureurs gretig gebruikmaakten van deze gelegenheid, was het enthousiasme na afloop ver te zoeken. "Ik vond het niet echt productief. Het voelde heel slecht en heel vreemd aan", verkondigde Carlos Sainz bijvoorbeeld tegen Motorsport.com.

Het bleek een mening te zijn die breed wordt gedeeld in de F1-paddock. "Het voelde niet zo goed, nee. Ik had minder grip en de balans was ook ineens anders", vulde Nico Hülkenberg bijvoorbeeld aan. "Het was al met al een behoorlijke teleurstelling, deze banden vormen geen stap voorwaarts", deed zijn landgenoot Sebastian Vettel ook een duit in het zakje. "Maar de banden voor volgend jaar staan al zo goed als vast, dus we moeten het ermee doen."

Waar onder meer Charles Leclerc en Romain Grosjean zich in soortgelijke bewoordingen uitlieten, wilde Lewis Hamilton als één van de weinige coureurs niet inhoudelijk reageren. Volgens hem is het verstandig om dit moment terughoudend te zijn. Precies zoals Pirelli het graag ziet, volgens de F1-voorman van het Italiaanse merk Mario Isola vertekenen de omstandigheden namelijk. Zo waren alle teams qua afstelling ingesteld op het 2019-rubber, waardoor hun bevindingen van de 2020-banden vertekend zouden zijn.

"De omstandigheden waren vrijdag niet representatief. We moeten bedenken dat teams de focus vooral op het huidige raceweekend leggen. Daardoor heeft niemand de afstelling echt aangepast aan de banden voor 2020", doet Isola zijn kant van het verhaal tegenover Motorsport.com. "Het is simpelweg een andere band, ook qua samenstelling. Dat vraagt om een aanpassing van de afstelling. Daarom ben ik ook niet verrast dat de coureurs een ander gevoel hadden. Dat is logisch, alleen al omdat onze band anders is." De kritiek raakt Isola dan ook niet, volgens hem is de testdag al met al geslaagd. "Ik ben ervan overtuigd dat teams waardevolle data hebben verzameld. Op basis daarvan weten ze ook beter wat ze voor de test in Abu Dhabi [na het seizoen] kunnen verwachten."

Met medewerking van Adam Cooper