F1-rijders ongerust over 'onaanvaardbare' hobbels in COTA

De slangachtige omloop van het Circuit of the Americas in Austin, Texas, is qua lay-out alom geliefd bij de rijders, maar het circuit heeft ook een minder populaire kant. COTA staat bekend om de verschillende hobbels, die sinds de debuutrace in 2012 alleen maar zijn toegenomen. De MotoGP-rijders, die in april het circuit aandeden, waren dit jaar bijzonder kritisch en ook hun collega's in de Formule 1 maken zich zorgen om de staat van het wegdek.

Mercedes-ster Lewis Hamilton, de snelste man van de dag, moest na de eerste training zelfs even gaan liggen omdat hij zoveel schokken had opgevangen. "Na de eerste sessie voelde ik me niet goed. Dit is veruit het hobbeligste circuit waar ik al op gereden heb. Ik had zo'n hoofdpijn. Begrijp me niet verkeerd, hobbels zijn op zich niet slecht. Ze voegen karakter toe aan een circuit. Maar we hebben het hier echt over enorme hobbels. Onze ophanging beweegt niet veel. Daardoor raak je met je kont de grond en moet je ruggengraat alle schokken opvangen. Ik voelde me verschrikkelijk na de eerste training en moest gaan liggen. Mijn hoofdpijn was enorm."

In de vrijdagtrainingen zagen we ook verschillende rijders van de baan gaan. Haas-man Romain Grosjean ging in de tweede training zelfs de muur in bij bocht vijf, op dezelfde plek waar Carlos Sainz 's ochtends door een hobbel werd verrast en spinde. Volgens Racing Point-rijder Sergio Perez zal dat er niet beter op worden tijdens de rest van het weekend en zouden rijders geblesseerd kunnen raken. "Het is totaal onaanvaardbaar", stelt de Mexicaan. "Iemand kan zich bezeren op die hobbels. Je hebt al enkele rijders aan hoge snelheid van de baan zien gaan, en dat kwam door de hobbels. Dit is over de limiet. Ik hoop dat het niet gebeurt, maar ik verwacht dat mensen in de race zullen crashen zodra de bandenslijtage toeneemt. Plots raak je een hobbel in de verkeerde hoek en ga je recht de muur in. Het is echt heel ernstig."

"Het zijn net verkeersdrempels"

Zijn collega Lance Stroll denkt dat de hobbels ook schade kunnen toebrengen aan de wagen. Niet alleen de ophanging en de vloer, maar ook de motor. Wanneer een auto een hobbel raakt kan het toerental plots de hoogte ingaan. "Er zijn twee of drie hobbels die de wagen echt uit balans brengen. Die grote pieken in het toerental zijn niet goed voor de motoren. Ze moeten het voor volgend jaar oplossen. Voor dit jaar is het niet meer mogelijk, maar volgend jaar moeten die hobbels eruit. Het zijn net verkeersdrempels. Dat is meer geschikt voor de rallycross dan voor ons."

Ook Red Bull-rijder Max Verstappen, die in de tweede training de derde tijd liet noteren, sprak zich vrijdag uit over de staat van het circuit: "Op sommige plekken moet je echt serieus oppassen ja, bijvoorbeeld als je naast de ideale lijn komt om iemand uit te remmen. Ik ben op zulke momenten best wel een beetje bang voor schade. We moeten daar maar eens goed naar kijken, want het lijkt hier ieder jaar erger te worden. Op een stratencircuit vind ik die hobbels wel normaal, maar hier was het echt extreem. Dat is natuurlijk niet wat je wil."