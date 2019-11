Hamilton bovenaan in tweede training Austin, Verstappen derde

De sessie was nog maar tien minuten onderweg of er was een code rood voor een crash van Romain Grosjean. De Haas-coureur raakte de controle over zijn auto kwijt toen hij door de vijfde en zesde bocht ging, waarna hij van de baan spinde en tegen de bandenstapels klapte. Door de impact brak de voorvleugel van de wagen en raakte de ophanging fors beschadigd. De Fransman stapte ongedeerd uit, maar zag door het incident veel baantijd verloren gaan. Het valt voor Grosjean daarnaast te hopen dat het team van Haas voldoende reserve-onderdelen bij zich heeft.

Op het moment dat de rode vlag tevoorschijn kwam, stond Charles Leclerc bovenaan na een 1.34.742 te hebben gereden op de medium band. Nadat de baan weer was vrijgegeven, zette Leclerc de snelste tijd nog wat scherper met een 1.34.434. Max Verstappen, de snelste man uit de eerste training, meldde zich op de tweede positie met een 1.34.710, maar een 1.34.592 van Lewis Hamilton betekende dat de Nederlander even later naar P3 zakte. De Red Bull-coureur verbeterde zich hierna nog naar een 1.34.697, maar bleef daarmee derde staan achter de Ferrari en Mercedes, totdat de zachte banden tevoorschijn kwamen.

Op de softs ging Valtteri Bottas naar P1 met een 1.34.077, waar Sebastian Vettel vrijwel onmiddellijk onder ging met een 1.33.890. Leclerc keerde daarna terug op de eerste positie met een 1.33.533. Hamilton had echter een betere tweede sector in thuis dan de Monegask en samen met persoonlijke verbeteringen in de eerste en derde sector leverde dat een 1.33.232 op. Verstappen en Albon gingen met nog veertig minuten te gaan naar buiten op de zachte band. Albon klokte de vijfde tijd met een 1.34.234, maar ging wijd in de negentiende bocht waardoor zijn tijd geschrapt werd. Verstappen bleef binnen de lijnen en klom op naar de derde stek met een 1.33.547. In tweede instantie noteerde Albon nog een 1.34.434, waarmee hij op een seconde van Hamilton zesde was in de tijdenlijst.

Het laatste half uur van de sessie stond in het teken van racesimulaties, waardoor er aan de bovenkant van de tijdenlijst niets meer veranderde. Pierre Gasly was in de Toro Rosso best-of-the-rest door nog geen tiende van een seconde langzamer te gaan dan Albon. Carlos Sainz Jr. (McLaren), Lance Stroll (Racing Point) en Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) maakten de top-tien compleet, waarmee het er weer behoorlijk competitief aan toeging in het middenveld. Giovinazzi maakte halverwege de training nog een spectaculaire spin mee bij de negende bocht, maar kon zijn weg zonder schade vervolgen. Tien minuten voor het einde waren er ook spins van Sebastian Vettel en Daniil Kvyat. Zij konden eveneens zonder problemen verder.

De derde training voor de Amerikaanse Grand Prix is zaterdag om 19.00 uur.

Uitslag tweede training GP van Amerika:

Een ronde over het Circuit of the Americas: