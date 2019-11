Verstappen spreekt van 'veelbelovend begin' op hobbelig COTA

Verstappen begon meteen voortvarend op het asfaltlint in Texas. De Nederlander noteerde de snelste tijd in de eerste vrije training en kwam later op de dag tot P3, toen het tempo onder aanvoering van Lewis Hamilton werd opgeschroefd. "De eerste dag is best goed verlopen. De snelheid van de auto ziet er zeker niet slecht uit", verkondigt Verstappen achter de Red Bull-garage in Austin.

De voortekenen zijn dus goed, al moet er volgens Verstappen nog wel iets gebeuren om op zondag mee te kunnen doen om de zege. "In de langere runs hebben we nog wel wat werk te verrichten, vooral ten opzichte van Mercedes. Ik was niet helemaal blij met die lange runs vandaag, daar valt nog winst te behalen. Maar goed: deze baan is van nature erg agressief qua bandenslijtage. Als wij de banden dus goed kunnen managen, ziet alles er ineens een stuk beter uit."

Voor de kwalificatie heeft Verstappen overigens wel het nodige zelfvertrouwen. In Mexico liet hij al zien voor pole te kunnen strijden en in Austin is een herhaling van zetten - op de gele vlag na dan - op voorhand bepaald niet uit te sluiten. Het zou zijn jubileumweekend van iets meer cachet voorzien. "Ja, dat ziet er inderdaad goed uit, we doen in ieder geval mee. Maar dat heeft niets met mijn honderdste race te maken hoor", hecht Verstappen niet bijster veel waarde aan dit bijzondere getal. "De korte runs zagen er sowieso goed uit, dus al met al een goed begin van het weekend."

'Moeten kijken naar hobbelig COTA'

Een onvermijdelijk gespreksonderwerp was vanzelfsprekend het hobbelige asfalt van het Circuit of the Americas. Meerdere coureurs beklaagden zich - Hamilton zelfs al tijdens de eerste training - en ook Verstappen is niet helemaal te spreken over de staat van het asfalt. "Op sommige plekken moet je echt serieus oppassen ja, bijvoorbeeld als je naast de ideale lijn komt om iemand uit te remmen. Ik ben op zulke momenten best wel een beetje bang voor schade. We moeten daar maar eens goed naar kijken, want het lijkt hier ieder jaar erger te worden. Op een stratencircuit vind ik die hobbels wel normaal, maar hier was het echt extreem. Dat is natuurlijk niet wat je wil."

Met medewerking van Erwin Jaeggi en Scott Mitchell