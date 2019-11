McLaren verbaasd over 'bizarre tweet' van Rich Energy

Het twittergedrag van Rich Energy-voorman William Storey is op z'n zachtst gezegd merkwaardig te noemen. Het zorgde tijdens de vechtscheiding met Haas al voor de nodige reuring. Voorafgaand aan de Grand Prix van Amerika zorgde diezelfde Storey voor nieuwe opschudding met de onderstaande tweet. Vooral de hashtags 'new deal' en 'McLaren' brachten speculaties met zich mee.

Volgens McLaren was men bij het zien van de tweet net zo verbaasd als alle buitenstaanders. Van een aanstaande samenwerking is volgens Zak Brown totaal geen sprake. "Nee, absoluut niet. Ik kreeg die tweet ook gewoon toegestuurd, maar goed: de man wil blijkbaar graag de aandacht op zichzelf vestigen", duidt de McLaren CEO op Storey. "Ik heb niet met hem gesproken en zal ook niet met hem spreken. Ik zie dit gewoon als een nieuwe publiciteitsstunt", verduidelijkt Brown tegenover Motorsport.com.

Een tweede sponsorkwestie rond McLaren is de eenmalige samenwerking tussen Huski Chocolate en Alfa Romeo. Het drankenbedrijf heeft een langdurige deal met McLaren, maar slaat tijdens de Amerikaanse Grand Prix ook ineens de handen ineen met het Alfa Romeo van Kimi Raikkonen. Het kan geïnterpreteerd worden als een teken dat Huski verder kijkt dan McLaren, maar volgens Brown is dat totaal niet aan de orde. "Wij hebben een contract met hen voor op de lange termijn. Finn Rausing [mede-eigenaar van Alfa F1] en de eigenaar van Huski komen uit hetzelfde land [Zweden], dus zij doen soms ook zaken. Huski is hier met veel mensen aanwezig, dus zij wilden gewoon wat extra exposure."

Met medewerking van Jonathan Noble