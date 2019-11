Waarom Ferrari de F1-reglementen voor 2021 niet dwarsboomt

Ferrari toonde zich in de openbaarheid meermaals kritisch over de voorstellen van de FIA en Liberty Media. Zo was men een fervent tegenstander van de voorgestelde standaardisering. Het standpunt van Ferrari leek zelfs problematisch te worden tijdens de cruciale stemming van het FIA World Motor Sport Council, afgelopen donderdag. Maar niets bleek minder waar. Ferrari omarmde de voorstellen juist als een 'goed vertrekpunt' en zette bovenal in op samenwerking met de andere teams.

Het leek in alles een omslag in Ferrari's aanpak, maar volgens teambaas Mattia Binotto is dat allerminst het geval. "We zijn zeker niet van gedachten veranderd. Nadat wij ons negatief hebben uitgelaten over sommige voorstellen, voelden we al meteen aan dat het belangrijk zou zijn om met de FIA en F1 samen te werken. De afgelopen maanden hebben we samen met de FIA dus steeds hard gewerkt om het bestaande pakket te verbeteren", licht Binotto zijn kant van het verhaal tegenover onder meer Motorsport.com toe.

Dat werk eindigt volgens Binotto ook zeker niet met de presentatie van afgelopen donderdag, volgens de Italiaan is er nog altijd speelruimte en dus winst te behalen. "Maar goed: het was al eind oktober en dus moesten we iets beslissen om verder te kunnen. Maar ik denk inderdaad niet dat dit de definitieve reglementen zullen worden, ik zie het meer als een goed vertrekpunt." Daarnaast voelde Binotto door de tijdsdruk ook een zekere mate van urgentie. Hij zag met andere woorden in dat de sport moet veranderen om klaar voor de toekomst te zijn. "Dit is een vorm van discontinuïteit, maar dat is ook hard nodig. Er is verandering nodig om de sport toekomstbestendig te maken, dat is uiteindelijk ook de reden dat wij voor deze nieuwe reglementen hebben gestemd."

Daarnaast heeft Ferrari op sommige vlakken wel degelijk haar zin kunnen doordrijven, hetgeen ontegenzeggelijk een rol speelt. Zo gaat de geplande standaardisatie minder ver dan aanvankelijk bedacht. "Ik zie standaardisatie niet altijd als iets positiefs, dus daar hebben we bij de F1 en FIA op aangedrongen. De versnellingsbak wordt nu bijvoorbeeld niet meer gestandaardiseerd, terwijl dat eerst wel de bedoeling was. Hetzelfde geldt voor het remsysteem. Deze voorbeelden laten al zien dat onze samenwerkende houding goed heeft gewerkt", haalt Binotto zijn gelijk. "We blijven ons overigens ook voor dergelijke zaken inzetten: niet omdat Ferrari er beter van wordt, maar allemaal in het belang van de sport."

De reglementen voor 2021 onder de loep:

Met medewerking van Jonathan Noble