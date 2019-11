Marko: Mercedes favoriet, Red Bull heeft nog marge

Red Bull Racing opende al met al best aardig op het Circuit of the Americas. Max Verstappen voerde de tijdenlijst na de eerste training aan, terwijl Alexander Albon met P3 ook snel aan een (voor hem) nieuwe omloop leek te wennen. In de tweede oefensessie kwam Mercedes langszij en noteerde Verstappen zelf de derde tijd. Volgens Helmut Marko geeft dit resultaat de krachtsverhoudingen goed weer, ook voor de langere runs: Mercedes als favoriet, Red Bull als geduchte en wellicht zelf voornaamste uitdager.

"Wij moeten de auto nog iets beter afstellen, maar dat gaat om de verfijnde details", geeft Marko aan dat zijn equipe het in grote lijnen goed voor elkaar heeft. "Momenteel zijn we samen met Leclerc de sterkste uitdager van Mercedes", vervolgt de Oostenrijker tegenover Auto, Motor und Sport. Naast de afstelling hoopt Red Bull nog vooral winst te behalen qua bandenmanagement. Verstappen wees daar vrijdag al op en ook Marko ziet een belangrijke rol voor de omgang met het rubber weggelegd. "Momenteel is onze bandenslijtage nog te hoog."

De hoge bandenslijtage op COTA maakt het aannemelijk dat nagenoeg alle teams op zondag de hardste compound van Pirelli zullen gebruiken. Red Bull heeft van die samenstelling echter maar één setje bij zich. Dit is ook meteen de reden dat Albon en Verstappen die vrijdag nog niet hebben ingezet. "Wij hebben de hardste band inderdaad niet gebruikt. Maar als ik de long run-tijden van Pierre Gasly en Nico Hülkenberg eens bekijk, dan lijkt me dat wel de beste band voor de race." Verstappen gaf eerder ook al aan dat hij wel tevreden is over zijn kwalificatieruns, maar dat Mercedes in langere runs nog de overhand heeft. Zo'n vergelijking vertekent wel enigszins, aangezien we Red Bull dus nog niet op de hardste compound hebben gezien. Daarvoor blijft het voor een reëel beeld, voor de verandering, eens wachten op de race.

