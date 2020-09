Verstappen concludeert na vijfde tijd en crash: "Geen goede dag"

Verstappen kende al met al een bewogen start van het Grand Prix-weekend op Monza. De Limburger opende 's ochtends ook al met een vijfde tijd in de eerste training, maar ging tijdens die sessie bovenal van de baan in de Variante Ascari. Een beschadigde RB16 - onder meer zonder voorvleugel - en een code rood waren de gevolgen. Dat momentje bleek an sich nog geen drama, al is Verstappen simpelweg ontevreden over het hele pakket op vrijdag.

"Dit was geen goede dag voor ons. We worstelden met de balans en ook met de grip in z'n algemeenheid. We hebben dus behoorlijk wat werk te verrichten", liet Verstappen meteen na afloop van de tweede training aan Sky Sports F1 weten. Red Bull lijkt het op meerdere vlakken lastig te hebben op de hogesnelheidstempel in Italië. Verstappen wil dan ook niet één pijnpunt aanwijzen, zoals de afsluitende Parabolica. "Iedereen probeert daar een beetje de limiet op te zoeken. En als je alleen rijdt, dan ga je soms bewust wat wijd. Het is toch alleen maar training."

Na de voorbije races kan er ook geen F1-trainingsdag voorbijgaan zonder het Pirelli-rubber te bespreken. Verstappen had op Spa moeite met de voorbanden in de slotfase van de race, dus hoe ziet het er qua bandenslijtage uit op Monza? "Nou, dat is ook niet echt geweldig. Maar we moeten vooral onze problemen met het gebrek aan grip oplossen. Als we een betere balans in de auto vinden, dan zou de bandenslijtage normaal gezien vanzelf iets beter moeten zijn."

Albon worstelt met de RB16, maar ziet wel potentie

Teamgenoot Alexander Albon, die we na de middagsessie slechts op de veertiende plek konden vinden, is evenmin tevreden al probeert hij de boel nog van de positieve kant te bekijken. "Waar we tijd verliezen, op de rechte stukken of in de bochten? Een beetje van beide, maar ik weet zeker dat er nog meer potentie in de bochten is. Het gaat er vooral om dat we de balans voor elkaar krijgen. We weten aardig goed wat we willen, alleen moeten we het nu nog wel voor elkaar zien te krijgen."