Hamilton bovenaan op eerste dag in Italië, vijfde tijd Verstappen

Nadat Valtteri Bottas de snelste tijd had gereden in de eerste vrije training, keerden de coureurs om 15.00 uur terug op het circuit van Monza voor de tweede oefensessie. Lewis Hamilton was de snelste in de openingsfase door op de mediums een 1.20.645 te rijden. Bottas ging aan de slag op de harde band en klokte daarop de tweede tijd met een 1.20.932. Max Verstappen, die in de ochtend een rode vlag veroorzaakte door van de baan te gaan bij de Variante Ascari, ging op mediums naar een 1.21.475, waarmee hij zijn Red Bull op P3 zette. AlphaTauri maakte een sterke indruk met de vierde tijd. Pierre Gasly was met een 1.21.578 slechts een tiende van een seconde langzamer dan Verstappen.

Halverwege de training gingen de coureurs massaal naar buiten om een snelle ronde op de soft band te oefenen. Bottas kwam in een 1.20.454 over de streep, maar zag zijn tijd meteen verbeterd worden door Hamilton, die een 1.20.191 op de klokken bracht. Verstappen reed een 1.21.228, waarmee hij aanvankelijk best-of-the-rest was, op iets meer dan een seconde van Hamilton. Maar Gasly ging vervolgens nog harder dan de Nederlander in de AlphaTauri. De coureur uit Rouen noteerde een 1.21.121, waarmee hij Verstappen naar de vierde stek in de tijdenlijst terugverwees. Carlos Sainz stuurde zijn McLaren op dat moment naar de vijfde tijd, terwijl Daniil Kvyat met de tweede AlphaTauri goed was voor de zesde tijd, waarmee de Rus de goede vorm van het team uit Faenza nog eens onderstreepte.

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel lijken opnieuw een zwaar weekend tegemoet te gaan. Na de eerste runs stonden zij slechts vijftiende en zestiende in de tijdenlijst. Op de zachte band zag het er iets beter uit: de Monegask ging naar de achtste tijd en de Duitser kwam tot de elfde tijd. Maar Ferrari is daarmee nog altijd geen schim van wat het vorig jaar was, toen het Italiaanse team alle vrije trainingen op P1 afsloot, de pole-position pakte én de overwinning claimde op Monza. Een kwartier voor het einde beleefde Vettel nog een moment bij de Lesmos door bij het uitkomen van de bocht de controle over zijn auto te verliezen en met de achterkant van de auto tegen de baanafzetting te tikken. De schade voor de viervoudig wereldkampioen bleef beperkt tot een paar vlakke plekken op zijn banden. Leclerc had kort daarop op precies dezelfde plek ook een moment van onbalans. De winnaar van vorig jaar zwabberde van de baan maar kon zijn weg vervolgen.

Norris kampte tijdens de tweede oefensessie met een motorisch probleem, waardoor hij pas helemaal aan het einde een run op de soft zou oefenen. De omstandigheden waren op dat moment mogelijk wat beter dan eerder in de sessie, want de Brit, die een tijdlang onderaan stond, klom nog verrassend naar de derde stek in de tijdentabel. Als gevolg hiervan zakte, op de Mercedes-rijder na, iedereen nog een plekje omlaag. Gasly, die tien minuten voor het einde ook te maken kreeg met een technisch probleem, was uiteindelijk dus vierde en Verstappen vijfde, terwijl de rest van de top-tien bestond uit Carlos Sainz, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Charles Leclerc en Sergio Perez. Sebastian Vettel tekende achter Esteban Ocon voor de twaalfde tijd. Daniel Ricciardo zijn beste ronde geschrapt zag worden wegens 'track limits' waardoor hij slechts vijftiende was. Het team van Williams, waarvan donderdag bekend werd dat het verder gaat zonder Claire en Frank Williams na over te zijn genomen door het Amerikaanse Dorilton Capital, was met afstand het langzaamst. Nicholas Latifi en George Russell reden de negentiende en twintigste tijd en moesten meer dan 2,5 seconden toegeven op de kop.



Om 12.00 uur gaat het Italiaanse Grand Prix-weekend verder met de derde vrije training.