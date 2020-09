F1-coureurs gewaarschuwd voor onnodig langzaam rijden

Topsnelheid is van belang op Monza en dat leidt ertoe dat coureurs vaak proberen om een slipstream te bemachtigen bij andere auto’s. Dat heeft echter al een aantal incidenten als gevolg gehad waarbij coureurs met opzet langzaam gaan rijden om te voorkomen dat zij vooraan een treintje auto’s rijden. Het meest pijnlijk werd dat duidelijk tijdens het derde kwalificatiedeel in 2019, toen vrijwel alle coureurs te laat bij start-finish kwam om nog een nieuwe getimede ronde te rijden.

Ook tijdens de eerste twee vrije trainingen van vandaag was het fenomeen weer zichtbaar, en meerdere coureurs klaagden via de boordradio over de gebeurtenissen. Lando Norris en George Russell vonden bijvoorbeeld dat de veiligheid in het geding kwam. De klachten van de rijders vonden gehoor bij F1-wedstrijdleider Michael Masi, die voorafgaand aan de tweede vrije training een herinnering naar de coureurs stuurde over het onnodig langzaam rijden.

“Omwille van de veiligheid worden zaken als slingeren over het circuit om een andere auto te hinderen tijdens iedere trainingssessie doorverwezen naar de stewards”, leest de notitie van Masi. “Tijdens VT3 en de kwalificatie wordt de tijd, die gepubliceerd wordt overeenkomstig met Item 8 van de Race Directors Event Notes, gebruikt als richtlijn voor de stewards om te bepalen of een coureur onnodig langzaam rijdt tijdens een out lap of een opwarmronde.” Item 8 van de Event Notes bepaalt de maximale tijd die toegestaan is bij een in-lap, die na afloop van de trainingen op vrijdag wordt gepubliceerd.

Haas-coureur en GPDA-directeur Romain Grosjean zei donderdag dat hij verwacht dat de kwalificatie ‘hetzelfde verhaal’ wordt als vorig jaar. De reden daarvoor is de noodzaak een slipstream te pakken. “Iedereen gaat voor de slipstream, en je hebt er een nodig om een goede ronde te rijden”, zei Grosjean. “Als het aan mij ligt, krijgt iedereen één ronde die we een voor een afwerken. Dan zouden er geen problemen zijn met zaken als langzame auto’s die een langzame ronde rijden. Maar ik denk dat het gecompliceerd zou zijn, en het is aan ons om hier op de best mogelijke manier mee om te gaan.”

Met medewerking van Luke Smith