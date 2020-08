Verstappen: "Mercedes veel te snel, maar dat moeten we accepteren"

Silverstone kon met de vele snelle bochten sowieso als een typische Mercedes-baan worden opgeschreven. De tweede startrij leek daardoor al het hoogst haalbare leek voor de Red Bull-coureur uit Limburg. In dat opzicht was de afsluitende training bemoedigend, Verstappen gaf als derde man maar drie tienden toe. Tijdens de beslissende tijdstraining bleef het beeld qua posities intact, al werd het verschil beduidend groter. Mercedes schakelde een tandje bij, Verstappen noteerde in alle sessies de derde tijd en start zondag zodoende ook als derde.

De Nederlander heeft daarmee het maximale resultaat behaald. "Mijn eigen ronde aan het eind van Q3 was best goed, maar iedereen kon aan het begin van deze kwalificatie al meteen zien dat Mercedes veel te snel voor ons zou zijn", concludeert Verstappen na afloop. "Eigenlijk was dat in de voorbije drie races ook al het geval. Dus ja, dat moet je gewoon accepteren en proberen om het zelf zo goed mogelijk doen. Dat hebben we gedaan en dat betekent voor ons P3."

Wel verbetering ten opzichte van Hongarije

Het verschil van een seconde ten opzichte van Lewis Hamilton stemt natuurlijk niet tevreden, maar met de derde startplek an sich kan Verstappen wel leven. "Ik ben er op zich best blij mee, zeker na die zaterdag in Hongarije. Het is in ieder geval een stuk beter dan P7, dus om nu derde te staan markeert op zich wel een goede stap." Blijft overeind dat er geen enkele maat op Mercedes staat, betekent dat ook dat P3 op zondag het hoogste haalbare is? "Nou ja, in de race is het altijd weer iets anders, dan zit het automatisch iets dichter bij elkaar. Ik zal daarmee niet zeggen dat ik met Mercedes kan vechten hoor, zeker niet. Maar we hebben in ieder geval een klein kansje om dat te doen met deze derde startplek."