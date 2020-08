Hamilton na dominante pole Silverstone: "Had het nochtans lastig"

Hamilton spinde in de tweede kwalificatiefase van het circuit bij Luffield, waarbij de Brit een rode vlag veroorzaakte om grind van de baan te kunnen ruimen. Een zeldzaam moment van Hamilton, al zette hij zijn foutje snel recht en flitste hij in Q3 naar een nieuw baanrecord met een 1.24.303, drie tiende sneller dan stalgenoot Valtteri Bottas en een volle seconde vlugger dan de beste niet-Mercedes, de Red Bull van Max Verstappen.

De briljante pole onderstreepte andermaal de dominantie van Mercedes, maar Hamilton probeerde achteraf toch nog gewag te maken van een 'moeizame dag', wat dan toch enkel volgens zijn torenhoge standaard zo kan worden ingeschat. "Het was eigenlijk niet zo'n leuke kwalificatie hoor. Het verschil met de derde plaats mag dan wel groot zijn, maar Valtteri blijft me tot het uiterste drijven", verklaart Hamilton. "Ik heb enkele veranderingen laten maken voor de kwalificatie en dat pakte verkeerd uit, dus ik had het lastig. Het circuit is geweldig, de wind staat op elk deel van het circuit anders. Kwalificatie draait om het opbouwen van vertrouwen en na die spin was ik dat een beetje kwijt. Ik weet niet hoe, maar ik wist mezelf weer op de rit te krijgen. De eerste ronde in Q3 was niet perfect, maar de tweede was beter."

Het is een pole in eigen huis, maar niet voor eigen publiek want de tribunes van het historische Silverstone blijven dit weekend leeg. Een apart gevoel, zeker voor de zesvoudig wereldkampioen. "Normaal gezien gaan er nu sirenes af en zie je overal vlaggen. En nu is alles leeg. Dat is een heel aparte sfeer, ik mis de fans zeker. Maar hopelijk zijn ze blij met het resultaat. Ik moet het team bedanken, ze blijven altijd hard werken om ons vooruit te stuwen."

Bottas moest dus drie tienden toegeven op zijn imponerend sterk teamgenoot, terwijl hij voordien steeds een zucht sneller was. De Fin is niet tevreden over zijn eigen prestatie in Q3, wanneer het er echt om spant. "Het was eigenlijk een goede kwalificatie tot Q3. Ik voelde me comfortabeler in de wagen en zat echt te wachten op Q3 om alles voor elkaar te krijgen. Maar in Q3 begon de achterkant van de wagen meer te driften dan ik had gehoopt. Lewis vond meer rondetijd dan ik, dus hij verdient de pole. Maar voor mij is het teleurstellend."