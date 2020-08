Wolff: "Denk niet dat we vandaag nieuwe vrienden hebben gemaakt"

Mercedes scoorde dit seizoen vier op vier in de kwalificatie en ook alle drie de voorgaande races werden tot dusver gewonnen. Het lijkt er op dat de Zilverpijlen alleen maar verder weg lopen bij de concurrentie, iets dat niet echt strookt met de woorden van Toto Wolff, de teambaas die keer op keer voorzichtigheid en terughoudendheid predikt. Ook na de demonstratie van vandaag wil Wolff niet al te hoog van de toren blazen. “Kijk als we die instelling hadden gehad, dan hadden we niet al die kampioenschappen gewonnen. We zijn continu zelfkritisch en dat drijft ons voorwaarts.”

Toch kon ook de Oostenrijker er niet omheen dat de kwalificatie vandaag bijzonder indrukwekkend was. “De uitvoering was erg goed, daar kan ik niets aan af doen. Ik ben ongelooflijk trots op al het werk dat het team heeft verricht. Maar morgen is de racedag en ik hoop dat we het momentum kunnen meenemen.”

En dus klonk er weer een ‘maar’ uit de mond van Wolff die er alles aan lijkt te doen om er voor te zorgen dat het team niet naast z’n schoenen gaat lopen. “Als je naar sportploegen en hun successen kijkt dan zie je dat het allemaal wat minder wordt als teams dingen vanzelfsprekend gaan vinden. Op dit moment hebben we een sterk team, we hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en we willen bij elkaar blijven. Dat is natuurlijk geen garantie voor de toekomst en ik denk dat we niet veel nieuwe vrienden maken, bij alles [wat we doen] worden vraagtekens gezet en dat is een ander gevecht dat we moeten voeren. Maar dat is in ieder geval beter dan dat iedereen medelijden met je heeft.”

Op de vraag waar zijn eigen toekomst ligt en of hij nog steeds denkt aan een vertrek bij Mercedes en een overstap naar Racing Point /Aston Martin, zei Wolff dat er binnenkort ‘een huwelijk’ aangekondigd zal gaan worden. “Een huwelijk van Mercedes, mijzelf, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, het wordt een viertal. Er is geen enkele reden om te verdwijnen.”