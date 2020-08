Hamilton pakt pole voor GP van Groot-Brittannië, Verstappen derde

De twintig coureurs die op zaterdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd aan de kwalificatie voor de Britse Grand Prix begonnen, waren niet dezelfde twintig als die aan de eerste drie races van het seizoen deelnamen. Op donderdagavond werd bekend dat Racing Point-coureur Sergio Perez positief was getest op het coronavirus en daardoor dit weekend niet van de partij kan zijn. Nico Hülkenberg werd halsoverkop naar Silverstone gehaald om de Mexicaan te vervangen en was uiteindelijk net op tijd op het circuit voor de start van de eerste vrije training. Zo ben je op donderdag nog onderweg naar de Nürburgring om daar met een GT3-wagen te rijden, zo zit je op vrijdag achter het stuur van een Formule 1-auto die mogelijk snel genoeg is om mee op het podium te eindigen. Op de verrichtingen van Hülkenberg in de vrije trainingen viel, gezien het gebrek aan enige voorbereiding, weinig aan te merken.

Q1: Russell imponeert opnieuw, maar is under investigation

Mercedes kende een relatief moeizame start op vrijdag, toen de temperatuur ruim boven de 30 graden uitkwam, maar op zaterdag is het behoorlijk koeler op Silverstone, wat de prestaties van de W11 gewoonlijk ten goede komt. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton besloten de derde training op P1 en P2 en zetten die lijn voort in het eerste deel van de kwalificatie. De Fin was de snelste in Q1 met een 1.25.801, de Brit klokte de tweede tijd met een 1.25.900. Net als eerder op de dag in de laatste oefensessie was Max Verstappen goed voor de derde tijd in de openingsfase van de kwalificatie. De Nederlander reed een 1.26.115, waarmee hij de Racing Points van Lance Stroll en Nico Hülkenberg achter liet.

George Russell liet opnieuw van zich horen in de kwalificatie door op de valreep de dertiende tijd te rijden in Q1, al stelde de wedstrijdleiding wel een onderzoek naar de Williams-coureur in omdat hij onvoldoende zou zijn vertraagd voor de gele vlaggen die aan het einde van de sessie voor zijn teamgenoot Nicholas Latifi werden gezwaaid. De Canadees was bij Luffield gespind en was tevens de langzaamste man in de kwalificatie. Onder de afvallers verder geen grote verrassingen: naast Latifi waren ook de coureurs van Haas en Alfa Romeo te langzaam.

Q2: Slechte kwalificatie Albon, Hülkenberg kan niet verrassen

Het tweede kwalificatiesegment begon niet goed voor Hamilton. De Brit maakte een wilde spin mee bij Luffield en wierp daarbij het nodige grind op de baan. De Mercedes-coureur stelde al snel vast dat de auto volledig in orde was en wilde net aan een nieuwe snelle ronde beginnen toen de wedstrijdleiding de rode vlag uithing vanwege de kiezels op de baan die door hem op de baan waren beland. Nadat de actie was hervat, kon Hamilton alsnog naar een prima tweede tijd rijden, maar uit voorzorg deed hij zijn tweede run wel op de soft band in plaats van op het medium rubber, waarop Bottas kort voor de code rood nog de snelste tijd in Q2 had gereden.

Verstappen tekende achter de Mercedessen wederom voor de derde tijd en heeft zondag eveneens het voordeel van een start op de medium band. Ondertussen kwam Red Bull-teamgenoot Alexander Albon, die een moeilijk weekend beleeft na een crash op vrijdag, niet verder dan de twaalfde tijd, zodat de Britse Thai voortijdig kon uitstappen in de kwalificatie. Ook voor Nico Hülkenberg, Daniil Kvyat en George Russel was Q2 het eindstation. Pierre Gasly was eveneens klaar. De Fransman zette precies dezelfde tijd neer als Lance Stroll, die de tiende tijd klokte met een 1.26.501, maar omdat de Canadees zijn tijd eerder had gereden, werd hij de Fransman als elfde geklasseerd.

Q3: Mercedes gaat ongenadig hard

Het momentje in Q2 zou verder geen invloed meer hebben op Hamilton. Hij opende de strijd om de pole-position in Q3 met een 1.24.616, waar Valtteri Bottas daarna net niet aan kwam door in een 1.24.766 over de streep te komen. Verstappen was wederom best-of-the-rest, maar het verschil met het Mercedes-duo was dit keer liefst een seconde. Stroll stond na de eerste runs vierde in de tijdentabel.

Bij het zwaaien van de vlag verbeterde Hamilton zich naar een zeer indrukwekkende 1.24.303, wat met afstand de snelste tijd is die tot op heden op de huidige lay-out van Silverstone gereden is. Bottas verbeterde zich wel, maar moest met een 1.24.616 drie tienden toegeven op zijn teammaat. Verstappen rondde het circuit in een 1.25.325, waarmee hij zijn P3 behield. Stroll zakte in de slotfase van P4 naar P6 doordat Charles Leclerc en Lando Norris op de valreep sneller gingen. Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon en Sebastian Vettel, die het al twee dagen niet makkelijk heeft in de Ferrari SF1000, completeren de top-tien op de grid.



De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 15.10 uur.

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix Groot-Brittannië Silverstone: