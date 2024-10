Max Verstappen heeft ‘geen idee’ wat mogelijk is in GP van Mexico

De Nederlander kwalificeerde zich zaterdag fraai als tweede voor de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez, nadat hij een dag eerder veel baantijd verloor door een probleem met de motor. Dat laatste houdt ook in dat de voorbereiding op de race verre van ideaal is geweest.

Als Motorsport.com Verstappen na de kwalificatie vraagt naar de vooruitzichten voor de race, antwoordt hij: “Ik heb geen idee. Normaal gesproken gebruik je natuurlijk de vrijdag om aan je race pace te werken, maar dat we hebben dit keer natuurlijk niet kunnen doen. Tijdens de derde training was de baan ook heel erg vies en rommelig. Dus ja, het is lastig om iets over de race te zeggen. Maar als ik kijk naar hoe de laatste paar wedstrijden zijn verlopen, dan ga ik er niet vanuit dat het op zondag opeens heel goed zal gaan, al probeer ik er natuurlijk wel het maximale uit te halen.”

Carlos Sainz start de race in Mexico-Stad van pole-position, maar Verstappen denkt dat McLaren het te kloppen team zal zijn in de race. “Ik denk dat McLaren in de long runs echt wel sterk was, hoor”, zegt de drievoudig wereldkampioen bij de Nederlandse media. “En eigenlijk waren ze dat in de kwalificatie ook.” Lando Norris eiste zaterdag de derde startplek op. “Toen ik zijn ronde in Q2 zag, dacht ik bij mezelf: die wordt lastig om te verslaan. Maar toen kwam Ferrari opeens opzetten. Als ik echter naar de long runs kijk van vrijdag, dan is McLaren wel echt het sterkste team.”

Volgens sommigen is Verstappen op het moment vooral bezig om vóór concurrent Norris te finishen teneinde zijn vierde wereldtitel binnen te halen. “Nee, ik probeer nog altijd het beste resultaat eruit te slepen”, reageert Verstappen. “Het is niet dat ik voorzichtiger rijd. En zoals het er nu voor staat met de punten, denk ik dat de druk ook iets meer bij hem ligt.” Hij voegt daaraan toe dat hij graag zou zien dat de auto nog wat beter gaat presteren. “Dat zou het allemaal wat makkelijker maken. Want ik heb het gevoel dat we er nu steeds echt hard aan moeten trekken, terwijl we eigenlijk niet de snelheid hebben.”

Dat Ferrari nu ook in de voorste gelederen meedoet, is volgens Verstappen niet per se een voordeel. “Dat kan gunstig zijn maar ook nadelig. Want als zij tussen McLaren en ons in zitten, dan heeft McLaren wel een heel goed weekend. Dus de druk staat er altijd op om er te staan.”

F1-update: Sterke Verstappen met vraagtekens voor de race