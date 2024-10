Verstappen verwacht dit F1-seizoen nog motorstraf op te lopen

De Nederlander ging eerder bij de Grand Prix van België al tien startplekken achteruit omdat hij naar zijn vijfde verbrandingsmotor was gewisseld, terwijl er maar vier gebruikt mogen worden tijdens een seizoen. Dat extra exemplaar was nodig, nadat er zich in Canada een probleem had voorgedaan met een motor die nog maar net nieuw was. Honda bekeek de krachtbron en concludeerde dat deze niet meer te gebruiken is.

In Mexico was er nieuwe motorellende. Max Verstappen hoorde zowel tijdens de eerste als tweede vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez een vreemd geluid uit de motor komen en reed in totaal maar achttien ronden op de vrijdag. De oorzaak van de technische tegenvaller bleek een lekkage bij de luchtinlaat, die volgens het team niet opgelost kon worden voor de derde training, waardoor er voor het restant van het weekend naar een andere krachtbron uit de pool is gegrepen.

Als Motorsport.com in Mexico aan Verstappen vraagt of hij het Formule 1-seizoen kan uitzingen met zijn huidige voorraad aan motoronderdelen of dat er nog een gridstraf in het vat zit, antwoordt hij: “Ik denk dat er nog wel een straf aankomt.” Bij welke van de laatste vier raceweekenden - Brazilië, Las Vegas, Qatar of Abu Dhabi - Verstappen de straf gaat nemen, is volgens de Limburger nog niet duidelijk. “Dat ligt eraan. We moeten natuurlijk ook kijken hoe lang alles het gaat uithouden.”

De kans is echter klein dat het in Qatar gaat gebeuren. Volgens Verstappen is dit namelijk een circuit waar Red Bull en McLaren elkaar het vuur aan de schenen zullen leggen. Gevraagd of hij dit jaar nog een race kan winnen, laat Verstappen weten: “Dat ligt denk ik heel erg aan het circuit. Zo had ik in Austin ook echt het idee dat ik een kans had om te winnen. Uiteindelijk kwam die overwinning er dus niet, terwijl dat altijd een goede baan voor ons is geweest. Maar wie weet krijgen we in de komende Grands Prix nog een meevaller.”

Op de vraag waar de beste kans op een zege zich kan voordoen: “Je zou zeggen Qatar, maar daar zou McLaren ook heel sterk moeten zijn, want je hebt daar heel veel medium en snelle bochten. Dat is precies waar hun auto ook heel goed in is. Dus ja, Qatar is een goed circuit voor ons, maar ik denk dus dat die nog beter voor McLaren zal zijn.”

