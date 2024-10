Herstelwerkzaamheden aan de auto tellen mee voor het budgetplafond, wat derhalve nog een extra nadeel is van een crash. Mercedes maakte na de zomerstop al meerdere crashes mee. Het overkwam Andrea Kimi Antonelli toen hij op Monza de eerste vrije training mocht afwerken in de wagen van George Russell. Op zijn beurt crashte Russell zelf in de kwalificatie in Austin en in de tweede vrije training in Mexico-Stad.

Teambaas Toto Wolff sprak eerder dit weekend bij Sky Sport Deutschland zijn zorgen uit of Mercedes bij volgende crashes wel binnen het budgetplafond kan blijven. Volgens Russell valt dat wel mee. Toch zou de Brit het niet erg vinden om het huidige seizoen af te maken met oude onderdelen, zodat Mercedes het budget kan inzetten voor de auto van volgend jaar.

“Er zijn geen zorgen rond het budgetplafond, aangezien we altijd wat marge hebben”, reageerde Russell, die na zijn laatste crash met onderdelen van de Miami-spec op zijn wagen rijdt, op de woorden van Wolff. “Je maakt altijd een afweging van hoeveel je aan dit seizoen gaat besteden ten opzichte van volgend jaar. Misschien moeten we voor dit jaar iets opofferen. Daar ben ik eerlijk gezegd waarschijnlijk een voorstander van, aangezien we niet om een kampioenschap vechten.”

“Ik zou meer dan tevreden zijn om verder te gaan met de oude vloer als ons dat een betere kans voor volgend jaar geeft. Ik denk echter dat we de vloer van Austin kunnen herstellen. Dat is volgens mij het plan. Het was niet zo slecht als we in eerste instantie verwachtten. De vloer zou in Brazilië weer ingezet kunnen worden”, aldus Russell, nadat hij zich met oude onderdelen als vijfde had gekwalificeerd voor de Grand Prix van Mexico. Daarmee staat hij één positie voor teamgenoot Lewis Hamilton, die wel over het nieuwe pakket beschikt. Russell: "Dit was echt een heel goede dag. We zijn één tiende verwijderd van P3, met een vloer die al veertien races oud is. Ik denk niet dat we het veel beter hadden kunnen doen."

Hamilton: Geen grip met grotere vleugel

Hamilton klonk na de kwalificatie minder enthousiast dan Russell. De zevenvoudig wereldkampioen was verbaasd dat hij bijna drie tienden langzamer was dan zijn collega, ondanks dat hij dus met nieuwere onderdelen reed. “De derde vrije training was prima”, begon Hamilton nog positief. “Ik had het gevoel dat we op de juiste weg waren, dus besloot ik niet te veel veranderingen door te voeren. Het enige dat we hebben gedaan, is de grotere vleugel erop zetten om meer downforce te genereren. Ik ging echter alleen maar langzamer.”

“Verder is er niet heel veel dat we kunnen doen qua afstelling om de wagen te verbeteren. Dit is waar we staan”, vervolgde Hamilton. “In de kwalificatie had ik geen grip aan de achterkant. Het is alsof de situatie zich helemaal heeft omgedraaid. Het is iets heel vreemds aan de auto, maar het wordt interessant om hier verder in te duiken. Ik rij met de upgrades en zou dus sneller moeten zijn, maar dat lijkt niet het geval. In de race gaan we veel data verzamelen. Ik denk niet dat we kunnen strijden met de jongens voor ons, zij zijn gewoon te snel. We zullen zien hoe het gaat. Deze keer wil ik in elk geval de finishvlag zien”, besloot Hamilton, refererend aan zijn uitvalbeurt in Austin.

Video: Russell crasht in tweede training GP Mexico