Sainz heeft dubbel gevoel bij opmars Ferrari

Ferrari is de laatste Formule 1 Grands Prix een stuk beter voor de dag gekomen dan voorheen. De SF-24 is competitiever, wat blijkt uit het feit dat het team de race in Austin met overmacht wist te winnen en dat de pole voor de GP van Mexico met een grote voorsprong werd binnengesleept. Daarvoor was het ook al in Monza de beste, deed het mee voor de zege in Baku en had het kansen op een mooi resultaat in Singapore.

Sainz is sinds 2021 in dienst bij de formatie uit Maranello en heeft hoogte- en dieptepunten meegemaakt bij de renstal. Aan het einde van het jaar komt er wel een einde aan de samenwerking, want hij moet plaatsmaken voor Lewis Hamilton. De Madrileen trekt naar Williams waar hij zijn geluk gaat beproeven. Dat het nu beter gaat bij Ferrari geeft hem dan ook een dubbel gevoel. "Het voelt goed, zeker gezien hoe goed de auto is, hoe goed ik de laatste tijd rij en natuurlijk zijn we daarom optimistisch voor de volgende vijf races. Tegelijkertijd is het bitterzoet. Ik heb nu het gevoel dat Ferrari volgend jaar mee kan doen voor het wereldkampioenschap en dan ben ik er niet om er gebruik van te maken", vertelt de 30-jarige rijder.

"Ik heb het idee dat ik de afgelopen vier jaar een belangrijk onderdeel was van het team, en in de voorbereiding van het team richting het vechten voor de wereldtitel. Ik denk ook gezien hoe goed ik nu rij, hoe snel ik ben met de auto en dat ik over vijf races vertrek.. Het geeft me geen goed gevoel", verzucht Sainz. "Maar dit is wel wat het is. Ik ga proberen meer races te winnen en zo vaak mogelijk op het podium te komen. Daar moet ik van genieten. En dan ga ik dan wel een keer denken aan volgend jaar."

Constructeurskampioenschap in zicht?

Ferrari heeft het vizier gericht op het behalen van het constructeurskampioenschap. Het gat richting McLaren is dan wel 48 punten, maar bij de Italiaanse renstal is er optimisme. Sainz denkt ook dat het mogelijk is, al ziet hij wel in dat het een lastige opgave wordt. "We komen nog wat tekort in de snelle bochten, en dan vooral in de kwalificatie. Daarom denk ik dat Qatar een lastige race voor ons gaat worden", aldus de drievoudig racewinnaar. "Ik hoop dat we op alle andere circuits meedoen. We kunnen daarom overal winnen, behalve in Qatar. Dat is echt geen Ferrari-circuit."

Video: De pole van Sainz in Mexico