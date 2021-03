Verstappen over Mercedes: “Die komen er echt wel”

Technische problemen, de minste ronden van alle teams, een zwakke achterkant van de auto en een spin in de grindbak. Bij Mercedes liep de wintertest in Bahrein niet bepaald van een leien dakje. Volgens Verstappen is het merk met de ster ondanks de stroeve start echter nog altijd de grote favoriet bij het ingaan van het seizoen.

Zo moet er op de eerste plaats niet te veel gelezen worden in het moment dat Hamilton van de baan spinde en in de kiezels klem kwam te staan. “De wind was echt 180 graden gedraaid ten opzichte van de eerste dag en bij die bocht kwam de wind van achteren. Daar had je altijd al wat meer overstuur. Volgens mij reed hij ook op gebruikte banden. En dan kan zoiets snel gebeuren. Ik heb dat zelf natuurlijk ook meegemaakt tijdens het wintertesten. Dus ik denk niet dat we daar te veel achter moeten zoeken”, aldus Verstappen bij een speciale aflevering van Ziggo Sport-programma Formule 1 Café. “Ze hebben ook geen shakedown gedaan, of een filmdag, dus misschien dat ze er in het begin even wat naast zaten met de set-up. Want de laatste dag zag het er al een stuk stabieler uit en ze hebben volgens mij ook nog twee filmdagen ingepland tussen de testdagen en de race. Dus die komen er echt wel.”

Er is tijdens en na de test ook veel gezegd en geschreven over de problemen die Mercedes zou hebben aan de achterkant van de auto. Verstappen reageert: “Je kan natuurlijk op de data zien wat ze allemaal doen. Ze reden hun snelste ronde met minder vermogen en dan twee ronden rustig en vervolgens de volgende ronde met een halve seconde meer vermogen. Dus ze zijn echt wel snel. Nu het in het begin even iets moeilijker bij ze is gegaan, proberen ze ons natuurlijk in die favorietenrol te drukken.” Met een cynische ondertoon: “En als zij het dan toch weer voor elkaar blijken te hebben, is het allemaal geniaal. Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan bij bepaalde wedstrijden. Dan zeggen ze na de vrijdag: ‘Ja, Red Bull ziet er heel sterk uit.’ Terwijl ik diep van binnen wist dat dat niet zo was. En op zaterdag staan ze er weer en is het: ‘Oh, geweldig.’ Ik zie mijzelf ook totaal niet als de favoriet. Als je de laatste zeven jaar zo dominant bent geweest en zo’n dominante auto hebt… Ook al heb je de slechtste vloer onder de auto, dan ben je nog steeds goed. Dus ik zie Mercedes nog altijd als de favoriet.”

Verstappen vindt niet dat hij hetzelfde spelletje speelt als Mercedes door het team uit Brackley als favoriet aan te wijzen. “Maar dat is toch ook normaal, dat zij de favorieten zijn? Ze hebben zeven jaar achter elkaar alles gewonnen. Ik zie mijzelf dus totaal niet als de favoriet. Maar ik ben wel blij met wat wij hebben gedaan tijdens de testdagen en ik ben blij met de balans van de auto. Of het goed genoeg is? Geen idee. Dat zien we wel in Q3.”

De regelwijzigingen voor 2021 lijken in het voordeel uit te pakken van de teams die met een hoge rake rijden, zoals Red Bull en AlphaTauri, terwijl de heersende gedachte een jaar geleden was dat de teams met een lage rake juist profijt zouden hebben van de nieuwe regels. Verstappen: “Ik denk dat Mercedes dit jaar best wel wat omhoog is gekomen met de rake. Dus ik denk dat ze wel hebben ingezien dat het die kant op moest om de benodigde downforce te genereren en een goede balans in de auto te hebben. Dit jaar blijkt het tot nu toe positief om zo te rijden. Maar volgend jaar kan het natuurlijk totaal anders zijn met een totaal nieuwe auto.” Over de gekartelde vloer van Mercedes zei Verstappen nog: “Ik denk dat dat ook te maken heeft met dat ze met een iets lagere rake rijden dan wij. Ik ben natuurlijk geen aerodynamica-specialist, maar het zal er zeker mee te maken hebben. Ze willen daar iets genereren onder de vloer wat wij misschien automatisch genereren doordat wij een hoge rake hebben.”

Offline verder lezen over de kansen van Max Verstappen en Red Bull Racing in 2021? Dat kan! Bestel dan hier het boek 'Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing', geschreven door de redactie van Motorsport.com en autosportschrijver Hans van der Klis.