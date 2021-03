Coureurs positief na ‘erg goede’ eerste meeting met Domenicali

Sinds begin 2021 zwaait Domenicali de scepter in de Formule 1. Hij nam de rol als voorzitter en CEO van de sport over van Chase Carey, die beide functies sinds 2017 vervulde. In de directie gaat hij onder andere samenwerken met sportief directeur Ross Brawn. Met Domenicali staat er bovendien weer iemand met een achtergrond in de Formule 1 aan het roer van de koningsklasse. Afgelopen week werkte de F1 voor het eerst een wintertest af onder het bewind van de Italiaan, die meteen van de gelegenheid gebruikmaakte om een bijeenkomst te organiseren met de coureurs.

Carlos Sainz Jr. was aanwezig bij de meeting en was blij dat Domenicali de moeite had genomen om die bijeenkomst op te zetten. “Het was heel positief om te zien dat Stefano meteen na zijn aanstelling om een bijeenkomst vroeg”, zegt de Ferrari-coureur. “Het laat denk ik zien dat alles op de juiste manier begint. Ik ben een grote fan van hem als leider en ik heb veel respect voor hem. We hebben afgesproken dat wat in deze bijeenkomsten gebeurt geheim wordt gehouden, zodat iedereen daar voordeel van heeft en er niet te veel uitspraken worden gedaan over de meetings. Die zullen namelijk vrij vertrouwelijk zijn.”

Agendapunten: sprintraces en F1 verbeteren

Hoewel de inhoud van de bijeenkomsten met Domenicali dus in principe geheim blijft, wil Sergio Perez wel iets meer kwijt over de zaken die er besproken werden. “Het was fijn om wat tijd door te brengen met Stefano en Ross, waarbij we onze mening hebben gegeven over hoe we de sport kunnen verbeteren”, aldus de nieuwe coureur van Red Bull Racing. “We weten het zelf natuurlijk heel goed omdat wij de coureurs zijn, dus we hebben wat gedachten met elkaar uitgewisseld. Ze willen graag dat wij meer betrokken raken, dus ik vond het een goede bijeenkomst.”

Daarnaast stond ook een veelbesproken experiment op de agenda om behandeld te worden: de sprintraces. “Daar hebben we over gesproken, maar ik wil er verder geen details over kwijt”, zegt Pierre Gasly. “We doen deze bijeenkomsten om samen te kijken hoe we de sport vooruit kunnen helpen en de show voor alle fans kunnen verbeteren. Dat willen we allemaal en ik denk dat het hoofddoel is om het racen te verbeteren. Alle coureurs zijn eensgezind dat ze minder verschillen tussen de prestaties van de auto’s willen hebben en dat de show verbeterd moet worden. De F1 is dit jaar bereid om de sprintrace te proberen, om zo te kijken of het interessanter wordt voor de mensen die via televisie of op het circuit naar ons kijken. Ik denk dat het interessant wordt. We gaan het enkele keren proberen en zullen het zien.”