Bottas dacht na teamorders Mercedes aan stoppen

Bottas ging in Sochi aan de leiding, maar kreeg de opdracht om aan de kant te gaan voor Hamilton. Die laatste was op dat moment verwikkeld in een titelstrijd met Sebastian Vettel en Mercedes vond dat hij elk punt goed kon gebruiken. Het incident leverde de geruchtmakende radioboodschap “Valtteri, het is James...” op.

Aflevering drie van de vrijdag vrijgegeven Netflix-serie Drive to Survive – getiteld Nobody’s Fool – is geheel gewijd aan Bottas en zijn worsteling als tweede coureur bij Mercedes, achter Hamilton. De Fin blikt onder andere terug op de race van 2018 in Rusland. “Dat was een moeilijke race. Ik was behoorlijk boos. Eerlijk gezegd dacht ik 'waarom doe ik dit?' Ik dacht er zelfs aan om te stoppen, om op te geven. Direct na de race heb ik gezegd dat ik het [weggeven van een zege] niet nog een keer zou doen.”

De afgelopen twee seizoenen speelde Bottas ook tweede viool bij Mercedes, maar aangezien hij in zowel 2019 als 2020 zelf de naaste belager was van Hamilton en er dus geen kapers van andere teams op de kust waren, kwam het niet tot nieuwe teamorders. Mercedes besloot de twee coureurs eenvoudigweg zonder tussenkomst te laten racen. Mogelijk zal dit komend seizoen veranderen: Max Verstappen lijkt uitstekende papieren te hebben om het Mercedes in 2021 moeilijk te maken en dat kon wel eens betekenen dat de zilverpijlen opnieuw een keuze tussen Hamilton en Bottas zullen moeten maken.

Of Bottas staat te springen om opnieuw aan de kant te gaan voor Hamilton is de vraag. In de betreffende aflevering Drive to Survive laat hij optekenen dat hij wil bewijzen niet slechts een tweede coureur te zijn. “Als je teamgenoot wint en jij bent tweede, heb je het gevoel dat je verliest. Ik weet dat ik in het verleden tweede ben geworden, maar ik wil bewijzen dat ik niet alleen maar een nummer twee ben.” Dat zal niet makkelijk worden. Volgens Bottas heerst er bij Mercedes – wat het team ook beweert – onbewust een bepaalde hiërarchie. “Ook al zullen ze het niet toegeven, er is binnen het team misschien toch een nummer één en twee."