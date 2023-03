Max Verstappen wijst beste vriend op F1-grid aan: "Hij is zichzelf"

Lando Norris en Max Verstappen behoren allebei tot dezelfde lichting die de Formule 1 haalde, waar ook George Russell, Charles Leclerc en Alexander Albon tot behoorden. Niet alle coureurs in deze groep konden aanvankelijk even goed met elkaar opschieten - denk daarbij aan de veelbesproken clashes tussen Verstappen en Leclerc in de karting - maar tegenwoordig zijn de onderlinge relaties goed te noemen. Toch is de band tussen Verstappen en Norris er eentje die er uitspringt voor de tweevoudig wereldkampioen, zo zegt hij in gesprek met de Daily Mail. "Ik kan heel goed opschieten met Lando, want hij is gewoon zichzelf en normaal. Hij is mijn beste vriend op de grid."

Verstappen is inmiddels begonnen aan zijn negende volledige seizoen in de Formule 1, nadat hij in 2015 zijn debuut maakte. Norris is twee jaar jonger dan de 25-jarige Red Bull-coureur en moest vier jaar langer wachten op zijn F1-debuut, dat hij in 2019 maakte voor McLaren. De 23-jarige Brit is zodoende dus ook al bezig met zijn vijfde F1-seizoen. Dat Norris de koningsklasse bereikte, is voor Verstappen absoluut geen verrassing. "Hij houdt van wat hij doet. Jaren geleden kon ik in de karts al zien dat hij heel snel was, ondanks dat we nooit tegen elkaar raceten. Het kwam voor hem als coureur allemaal heel natuurlijk. Goede prestaties waren niet eenmalig of toevalstreffers: hij reed altijd vooraan mee. Het was dus duidelijk dat hij hier zou komen. Sommige mensen zijn snel, maar weten niet waarom of kunnen het niet verklaren. Lando weet wat hij doet en dat is goed voor McLaren."

In de Formule 1 heeft Norris het niet altijd even makkelijk gehad. Hoewel zijn prestaties nooit tegenvielen, gaf de rijder uit Bristol in 2021 toe dat hij met name in zijn debuutseizoen kampte met depressieve gedachten en onzekerheid. Dat lijkt hij inmiddels achter zich te hebben gelaten, iets wat volgens Verstappen ook positieve gevolgen heeft voor zijn prestaties op het asfalt. "Aanvankelijk was hij wat overweldigd toen hij in de Formule 1 kwam. Lando kan een beetje verlegen zijn, maar hij is een heel vriendelijke jongen en je kan zien hoeveel hij sinds zijn eerste jaar is gegroeid. Dat heeft zijn prestaties ook verbeterd, want hij heeft meer zelfvertrouwen."