Villeneuve: "Alpine gaat lijden onder verlies van Alonso"

Voor Aston Martin kon het seizoen niet veel beter beginnen. Het team van eigenaar Lawrence Stroll was na de vrije trainingen zelfs even een favoriet vanwege de snelle tijden van Fernando Alonso, maar moest op de zondag haar meerdere erkennen in Red Bull. Wel mocht de champagne ontkurkt worden bij de Britse renstal, aangezien Alonso op de derde plek eindigde. Zijn geblesseerde teamgenoot Lance Stroll deed het ook niet onverdienstelijk met de zesde plek.

Alonso nam de gok met de overstap naar Aston Martin, dat de afgelopen jaren juist slechter presteerde dan zijn vorige werkgever, Alpine. Maar de transfer bleek voor de verandering een goede voor de tweevoudig wereldkampioen. In Le Journal de Montréal noemt Jacques Villeneuve Alonso een grote vangst voor Aston Martin. "Alpine zal lijden onder zijn verlies", stelt Villeneuve. "We wisten dat Fernando twee weken geleden in Bahrein in de mix zou zitten voor de eerste Formule 1-race van het seizoen 2023. Hij was echt indrukwekkend met zijn inhaalacties", doelt hij onder meer op de strijd met Lewis Hamilton en Carlos Sainz, die hij aftroefde voor de derde plek.

Wat voor Alpine een rol speelde bij een eventuele contractverlenging van Alonso, was zijn leeftijd. Hij blies vorig jaar 41 kaarsjes uit, maar heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat hij nog niet denkt aan stoppen. Alpine wilde op niet al te lange termijn echter plaatsmaken voor Oscar Piastri, voordat de Australiër besloot om naar McLaren te verkassen. "Met 41 jaar gaat je leeftijd een belangrijke rol spelen", zegt Villeneuve. "Als je op een punt komt dat je niet meer dat verlangen en die bereidheid hebt om risico's te nemen, kun je net zo goed stoppen. Alonso heeft laten zien dat hij nog even hongerig is als twintig jaar geleden. En de ervaring heeft hem alleen maar geholpen om derde te eindigen."

Over zijn landgenoot, Lance Stroll, is Villeneuve door de jaren heen weinig positief geweest. De teamgenoot van Fernando Alonso verscheen aan de start van de race in Bahrein, wat na zijn polsoperaties nog een wonder was. Stroll kwam als zesde over de streep en kan nu wel op lof van Villeneuve rekenen. "Het was een zeer positieve start van het seizoen. In Bahrein gaf hij 1,1 seconde toe op zijn teamgenoot Alonso, terwijl hij door blessures niet aan de wintertests had deelgenomen. Hij doet het goed... tegen alle verwachtingen in."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team. Aston Martin viert feest na het behalen van een podiumplaats. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images