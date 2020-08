Verstappen jubelt op Silverstone: "Zag deze zelf ook niet aankomen"

Verstappen moest de tweede achtereenvolgende F1-race op de Britse omloop zoals inmiddels gebruikelijk vanaf de tweede startrij beginnen. Ditmaal was niet P3 zijn deel, maar stond hij schuin achter Nico Hülkenberg als vierde op de grid. Die schade kon hij echter snel repareren met een zeer goede start. Daarna rekende Verstappen op een eenzame race ('vergeet niet te drinken') op de derde stek, maar niets bleek minder waar.

De Nederlander kon Mercedes verrassend goed bijblijven op een hardere compound en nam na de vroege stops zelfs de leiding over, voor het eerst dit jaar. Zijn indrukwekkende eerste run bleek ook afdoende om Mercedes daarna te kunnen counteren met een tweestopper. Een ijzersterk staaltje bandenmanagement dus, met uiteindelijk Verstappens negende F1-zege tot gevolg.

"Ik had dit echt niet verwacht", jubelt de hoofdrolspeler meteen na afloop van de race. "Na de eerste stint bleek al dat we erg goed met de banden waren, al bleef het grootste vraagteken hoe Mercedes het op de harde band zou doen. Onze snelheid was in ieder geval goed en we hebben zelf heel weinig problemen gehad met de banden. We zijn blijven pushen en het voelt echt heerlijk om hier te kunnen winnen. We hebben een fantastische dag achter de rug, alles verliep soepel, ook qua strategie. Ik ben echt heel erg blij dat ik deze heb kunnen winnen."

Verstappen legt 'call' op boordradio uit: "We konden ze onder druk zetten"

Verstappen had zelf een belangrijk aandeel in de tactische zetten van Red Bull. Zo opteerde hij zaterdag zelf voor Q2 op de harde band en sprak hij zijn race-engineer tijdens de race tegen, die wilde namelijk dat de huidige nummer twee uit het WK een gat zou laten vallen. Verstappen besloot anders. "We hebben tot dusver nog niet echt een kans gehad om Mercedes te pushen. Ik zag dat het vandaag anders was, we konden ze deze race wel onder druk zetten", licht Verstappen zijn keuze toe.

"Toen ze naar binnen moesten, kon ik mijn eigen tempo rijden en het voordeel uitbouwen." De rest is zoals dat zo mooi heet geschiedenis. Rest nog de vraag of dit een voorbode van meer succes in 2020 kan zijn? "Goh, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat we veel vaker op zachtere band moeten rijden", lacht hij onder het mondkapje. "Dat lijkt onze auto wel aardig te liggen. In Barcelona moeten we het maar zien, ik ben nu vooral heel blij met deze zege."