Verstappen verslaat Mercedes en pakt sublieme zege op Silverstone

Een week na de Grand Prix van Groot-Brittannië ging het Formule 1-seizoen 2020 zondag verder met de 70th Anniversary Grand Prix. Opnieuw was het circuit van Silverstone de plaats van handeling, alleen waren de temperaturen ditmaal een stuk hoger én de banden een stap zachter. Een eenstopper was daarmee uitgesloten tijdens het tweede treffen op de baan in Northamptonshire: iedereen zou zeker twee keer naar de pits moeten tijdens de race ter ere van de zeventigste verjaardag van de Formule 1.

Valtteri Bottas vertrok van pole-position en behield de leiding bij de start. Lewis Hamilton sloot aan op de tweede plaats, terwijl Max Verstappen al snel korte metten maakte met Nico Hülkenberg voor de derde plaats. Lance Stroll verschalkte ondertussen Daniel Ricciardo voor de vijfde plek. Verder naar achteren ging het fout bij, hoe kan het ook anders, Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen, die een moeizame start van het seizoen beleeft bij Ferrari, ging te ver over de kerbstones aan de binnenkant van de eerste bocht en verloor de controle bij het uitkomen van de rechterknik. De coureur uit Heppenheim raakte in een spin en miste op een haar na de McLaren van Carlos Sainz, waarna hij laatste lag in de race.

De eerste ronde hield Hamilton de druk er volop bij Bottas, maar moest daarna toekijken hoe de Fin gedurende de openingsfase van de race op kop reed. Aanvankelijk leken de beide Mercedessen weg te rijden bij Verstappen, maar het duurde slechts zes ronden voordat de medium banden van Bottas en Hamilton al minder werden en de Nederlander op zijn harde band dichterbij kwam aan het leidende duo. Verstappen kreeg op een zeker moment zelfs door dat hij te dicht bij Hamilton zat voor de banden. "Ik heb geen zin om rond te rijden als een oma", was de reactie van Verstappen. "Dit is de enige kans die we hebben om dicht bij Mercedes te komen."

Na veertien ronden waren de banden van de Mercedes-coureurs eraan. Bottas ging als eerste naar de pits, een ronde later gevolgd door Hamilton. Verstappen kwam zo aan de leiding te liggen van de race. Hij maakte vervolgens meerdere keren duidelijk aan zijn engineer dat zijn banden prima aanvoelden, waarmee zich de vraag aandiende of de Limburger erin zou kunnen slagen om de wedstrijd op één pitstop te doen. Niet alleen ging Verstappen lang door op zijn eerste set banden, hij wist ook nog eens een bijzonder sterk tempo te rijden op zijn harde rubber, waardoor het verschil met Bottas en Hamilton alleen maar groter werd.

De wedstrijd was precies halverwege toen Verstappen eindelijk de pits opzocht voor nieuwe banden. De bandenwissel was niet de snelste die het team van Red Bull ooit heeft uitgevoerd en Verstappen keerde vlak achter Bottas terug op het circuit. De Nederlander zette echter vrijwel meteen de aanval in op de Fin en passeerde hem bij Luffield. "Zijn bandendruk moet lager zijn", probeerde Hamilton de snelheid van Verstappen te verklaren. Na de lekke banden in de slotfase van de Britse Grand Prix een week geleden besloot bandenleverancier Pirelli de bandendruk voor dit weekend iets te verhogen. De woorden van de regerend wereldkampioen moeten echter op de eerste plaats als een compliment aan het adres van Verstappen worden gezien.

Vijf ronden na zijn pitstop werd duidelijk dat Verstappen niet voor een eenstopper ging. "Vergeet bandenmanagement. Zo snel als je kan binnen de grenzen van de band", spoorde zijn engineer hem aan om nog even een ronde te knallen, waarop hij na slechts zes ronden op de medium band terug de pits binnenkwam om terug te gaan naar de harde compound. Bottas ging met de Nederlander mee naar binnen, waarmee Hamilton aan de leiding kwam te liggen. Verstappen en Bottas keerden als tweede en derde terug op de wedstrijd op op ruim tien seconden van de Brit, die in de volgende ronden geen aanstalten leek te maken om te stoppen. Zou Hamilton dan een eenstopper proberen? Het leek onwaarschijnlijk dat hij daarin zou slagen, maar op een zeker moment zou hij terugvallen naar de vierde positie als hij wel naar binnen zou gaan voor nieuwe banden. "Weten jullie zeker dat de banden het volhouden", vroeg Hamilton zich hardop af, waarna zijn engineer hem vertelde dat er nog genoeg rubber op zijn banden zat en dat zijn verlies aan snelheid te maken had met blaarvorming. Met de lekke banden van vorige week nog vers in het geheugen leek een eenstopper een riskante strategie.

Mercedes en Hamilton besloten het er niet op te gokken en tien ronden voor het einde kwam de zesvoudig wereldkampioen binnen voor zijn tweede stop. Verstappen kwam zo weer aan kop te liggen, terwijl hij ruim vier seconden voorsprong had op Bottas. Hamilton kwam achter Charles Leclerc, die ook nog maar een pitstop gemaakt, als vierde terug in de race, maar had daarna het voordeel dat hij met nieuwe banden reed. Hamilton ging zo'n twee seconden harder dan Verstappen, waarmee een spannende slotfase volgde.

Met nog zes ronden te gaan was Hamilton langs Leclerc en terug op het podium, waarna het de vraag was of er nog genoeg tijd was voor de Brit om nog in de buurt van Verstappen te komen. Bij Bottas was het beste er wel af. Zijn achterstand op de Red Bull liep snel op. Drie ronden voor het einde ging Hamilton Bottas in Brooklands buitenom voorbij en leek niets een overwinning van Verstappen nog in de weg te staan, aangezien zijn voorsprong op dat moment meer dan negen seconden bedroeg. Verstappen behaalde zo zijn negende Grand Prix-zege, terwijl Hamilton en Bottas het podium completeerden. Leclerc hield het bij een enkele pitstop en werd vierde. Alexander Albon reed een sterke race en werd vijfde. Lance Stroll en Nico Hülkenberg moesten genoegen nemen met de zesde en zevende plek, terwijl Esteban Ocon, Lando Norris en Daniil Kvyat de laatste punten pakten.



Over een week is de zesde race van het Formule 1-seizoen 2020 op het circuit van Barcelona.