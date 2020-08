Mercedes gevloerd door Verstappen: "We lagen te slapen"

Verstappen diende op een gloedheet Silverstone Mercedes de eerste nederlaag van het seizoen toe door opmerkelijk beter om te springen met de banden van Pirelli, die dit weekend een stapje zachter waren dan de selectie van de Britse Grand Grix van vorig weekend.

Verstappen en Red Bull pakten zaterdag uit met een meesterzet door zich op de hardste bandensoort door Q2 te werken en dus op die band te mogen starten, wat de Nederlander in de openingsfase in staat stelde om veel langer buiten te blijven dan de Mercedessen. Na zijn eerst pitstop kon Verstappen snel Bottas inhalen voor de leiding, en van daaruit kon hij de wedstrijd makkelijk controleren.

Uiteindelijk won Verstappen met elf tellen voorsprong op Hamilton. De eerste nederlaag van Mercedes in 2020 is er dus eentje die flink aankomt bij het team uit Brackley. "Dit is heel frustrerend, stelt Bottas, die derde werd nadat hij makkelijk door Hamilton aan de kant werd gezet in de slotfase. "We lagen als team te slapen en Max slaagde erin om de leiding te pakken, want mijn strategie was verre van ideaal. Er vallen dus veel lessen te trekken na vandaag."

"Ik probeerde bij Max te blijven, maar van zodra ik probeerde te pushen gingen de banden eraan. Ik had veel last van blaren en het lijkt wel alsof Red Bull daar helemaal geen last van had. Zij hadden op dat vlak dus duidelijk de bovenhand. Van zodra je blaren op de banden hebt blijf je maar trager en trager gaan."

Hamilton moest ook zijn meerdere erkennen en dat ging tijdens de race zelf niet van harte. "Het lijkt wel of zij met minder bandendruk rijden", klonk het ietwat bitsig in de auto, in het heetst van de strijd. Na afloop was de zesvoudige wereldkampioen groter in het verlies. "Eerst en vooral mijn felicitaties aan Max en het Red Bull-team. Als je naar hun banden kijkt, dan hebben zij niet de problemen die wij wel hadden. Het was voor ons zeker onverwacht om zo gigantisch veel blaren te hebben. Ik was al blij dat ik nog kon opschuiven en me door de wedstrijd kon slaan."

De vraag is natuurlijk waarom Mercedes het na een dominant seizoensbegin zo moeilijk had. Hamilton en Bottas kwamen vorig weekend ook al in de problemen met een dubbele klapband. Hoewel Hamilton op drie wielen nog een zege kon boeken, was er dus al een teken aan de wand. Pirelli besloot voor dit weekend de minimaal toegestane bandendruk te verhogen in een poging om nieuwe klapbanden te vermijden.

Volgens Hamilton speelde die bandendruk een rol in het resultaat. "Ik ken het antwoord momenteel niet, maar ik denk dat het waarschijnlijk is dat het met de klapbanden van Pirelli te maken had", beantwoordt de zesvoudige wereldkampioen de hamvraag van het weekend. "Weekend na weekend blijven ze de bandendruk maar opvoeren. De banden lijken wel ballonnen nu. Dit is de hoogste druk die we op een circuit als dit al hebben gehad. Dus het zou me niet verbazen als dat voor ons een factor was. Ik weet niet of iemand anders daar ook dusdanig last van had, dus dat is iets wat wij zullen moeten bekijken."

"De eerste stint was al heel lastig omdat ik terugviel tot bij Max en in de tweede stint kan je je niet voorstellen hoeveel ik de banden moest managen. Ik probeerde het zo goed mogelijk onder controle te houden, maar voor de blaarvorming maakte dat geen verschil. Aan het einde reed ik maar met een halve band, de andere helft was helemaal vlak. Daarom was ik nerveus over een nieuwe klapband."