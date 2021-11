Binotto: Huidige prestaties van Ferrari belangrijk voor 2022

Ferrari staat derde in het constructeurskampioenschap met een voorsprong van 39,5 punten op McLaren. Er zijn nog slechts twee races te gaan. Hoewel de huidige auto’s weinig zeggen over wat er na de invoering van het nieuwe reglement gaat gebeuren, stelt Mattia Binotto dat er wel degelijk belangrijke zaken zijn die voor 2022 relevant zijn. Het is om die reden ook zaak te blijven pushen en de puntjes op de i te zetten, stelt de Italiaan.

“Het is vrij relevant wat er nu gaande is”, zei Binotto toen hij door Motorsport.com gevraagd werd of de huidige vorm nog van waarde is voor volgend seizoen. “Zeker wat betreft onze handelingen als het gaat om het managen van een race, maar ook vanwege de nieuwe coureur Carlos [Sainz] die nog altijd moet wennen aan onze auto en de werkwijze. Ik denk aan de strategie, de manier waarop we met de banden werken, alle modellen die we ontwikkeld hebben met de coureurs. Samenspel met de coureurs is heel belangrijk. We hebben ons wat dat betreft dit jaar elke race verbeterd en dat is zeker nuttig met het oog op volgend seizoen. Het gaat niet alleen om racemanagement, ook om de werkwijze van het volledige team. Dat is belangrijk en ik denk dat we wat dat betreft op de goede weg zijn voor 2022. De auto is zeker anders, maar de doelen waar we aan werken en wat we in de simulator doen in vergelijking met wat we in de praktijk ervaren is ook onderdeel van dat proces. Het gaat om interactie tussen engineers, mensen en coureurs. We proberen onszelf altijd te verbeteren en dat is dit seizoen zeker gelukt.”

"We moeten ons elke race weer bewijzen"

Met de recent geïntroduceerde krachtbron heeft Ferrari de naaste concurrent McLaren kunnen lossen in het constructeurskampioenschap, maar Binotto wil nog geen voorschot nemen op de derde plaats. “Ik denk dat elke race weer anders kan zijn”, verklaarde de Italiaan. “We hebben een belangrijke marge, maar elke race starten we opnieuw en zijn we aan elkaar gewaagd. Wij zullen moeten bewijzen dat we ervoor kunnen staan.”