Kubica blijft ook in 2022 reserverijder bij Alfa Romeo

Kubica keerde in 2020 na twee seizoenen bij Williams gereden te hebben terug op het oude nest. Bij Alfa Romeo, dat gerund wordt door Sauber, schikte de Pool zich in een rol als test- en reservecoureur. Dit seizoen nam hij nog enkele vrije trainingen voor zijn rekening en mocht hij in de Grand Prix van Nederland meedoen toen Kimi Raikkonen een positieve coronatest afleverde. Hij eindigde op de vijftiende plaats in Zandvoort en werd een week later veertiende op het circuit van Monza.

De 36-jarige coureur geniet steun van het Poolse bedrijf Orlen. Niet geheel toevallig hebben die onderneming en Kubica hun verbintenis met Alfa Romeo gelijktijdig met nog een jaar verlengd. “We zitten nog in 2021, maar ik wil alvast bekendmaken dat PKN Orlen en ik onze samenwerking met Alfa Romeo Racing Orlen verlengen", vertelde Kubica in een videoboodschap. "Ik ben heel blij dat we Polen weer mogen vertegenwoordigen in de hoogste divisie van de autosport. Ongetwijfeld zit het komende seizoen weer vol uitdagingen, maar hopelijk krijgen we mooie races en zien we veel mooie momenten. Ik hoop de fans weer op het circuit te zien!”

Alfa Romeo neemt na dit seizoen afscheid van de huidige line-up met Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi. Daarvoor in de plaats komen Valtteri Bottas en Guanyu Zhou. Kubica is wat dat betreft de enige constante factor bij Alfa Romeo in de switch naar het nieuwe F1-reglement.

Naast zijn verplichtingen in F1 reed Kubica afgelopen seizoen ook een aantal WEC-races.

